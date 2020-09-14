Встреча Лукашенко и Путина, суды над задержанными. Что происходит сегодня

Источник материала: Tut.by

Однозначно самым важным событием 14 сентября станет встреча Лукашенко и Путина в Сочи, на которой, как сообщалось ранее, будут расставлены все точки над «i». Кроме того, сегодня состоятся суды над участниками мирных акций. Только вчера и только в Минске было задержано более 400 человек . Всё самое главное за сегодня читайте в нашем традиционном онлайне.