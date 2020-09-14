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Встреча Лукашенко и Путина, суды над задержанными. Что происходит сегодня
14.09.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Однозначно самым важным событием 14 сентября станет встреча Лукашенко и Путина в Сочи, на которой, как сообщалось ранее, будут расставлены все точки над «i». Кроме того, сегодня состоятся суды над участниками мирных акций. Только вчера и только в Минске
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Однозначно самым важным событием 14 сентября станет встреча Лукашенко и Путина в Сочи, на которой, как сообщалось ранее, будут расставлены все точки над «i». Кроме...
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