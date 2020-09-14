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В РНПЦ кардиологии, откуда уволили профессора Мрочека, - новый директор

14.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В РНПЦ «Кардиология», откуда в конце августа уволили профессора Александра Мрочека, назначили нового директора. Им стала руководитель кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Митьковская, сообщает Минздрав.

Фото с сайта bsmu.by

Сегодня, сообщает пресс-служба Минздрава, исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил коллективу нового директора.

Наталья Митьковская — врач высшей квалификационной категории по терапии, высшей квалификационной категории по кардиологии, владеет методами оказания неотложной помощи пациентам кардиологического и терапевтического профиля, неинвазивной функциональной диагностики в кардиологии, показаниями к интервенционным и кардиохирургическим технологиям, методологией экстракорпоральной детоксикации организма, сообщает Минздрав

Научные работы Натальи Митьковской посвящены изучению причин и механизмов развития острой и хронической коронарной патологии, разработке методов оценки и коррекции кардиоваскулярного риска у лиц с коморбидной патологией, у пациентов после трансплантации печени, почек, легких, разработке и внедрению технологии верификации и оптимизации лечения сочетанного хронического и острого поражения коронарного и церебрального сосудистых бассейнов, обоснованию и оптимизации применения интервенционных и экстракорпоральных технологий.

Под руководством Натальи Митьковской защищено 15 кандидатских диссертаций, в том числе одна в Каролинском институте, является консультантом 7 докторских и научным руководителем 14 кандидатских диссертаций, научным руководителем более 20 научных тем, выполненных и выполняемых в рамках программ ГНТП и ГКПНИ, инновационного фонда, международного сотрудничества и договорных исследований.

23 июня, сообщала пресс-служба БГМУ, указом президента Наталья Митьковская была награждена медалью «За трудовые заслуги» — за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в сферу здравоохранения и достижения в научно-исследовательской деятельности .

Напомним, в конце августа стало известно, что по инициативе нанимателя, то есть Министерства здравоохранения, увольняют директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. Коллектив был не согласен с увольнением профессора и надеялся его отстоять, собирал подписи под обращением в Администрацию президента, Совет министров, Министерство здравоохранения и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Накануне увольнения Александра Мрочека сотрудники РНПЦ выступали против насилия силовиков и выходили на акции протеста. Некоторые медики связывали увольнение директора с их позицией.

 
 
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В РНПЦ «Кардиология», откуда в конце августа уволили профессора Александра Мрочека, назначили нового директора. Им стала руководитель кафедры кардиологии и...
 
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