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В первой половине недели будет тепло, в выходные ожидаются заморозки
14.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первой половине недели в Беларуси будет повышенный температурный фон. Но уже в четверг погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди, сильный порывистый ветер и существенное похолодание. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
15 сентября, во вторник, будет преимущественно без осадков, лишь ночью
В среду, 16 сентября, преимущественно без осадков. Ночью и утром
17 сентября, в четверг, ночью местами преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью в северо-западных районах, днем местами по стране усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…18 °С, максимальная днем от +13 °С по северо-западу до +27 °С по юго-востоку страны.
В пятницу, 18 сентября, преимущественно по северо-востоку страны кратковременные дожди, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3…8 °С, максимальная днем +9…+15 °С, по западу до +17 °С.
В выходные дни сохранится холодная погода. В ночные часы местами по Беларуси, в основном на торфяниках Полесья, есть вероятность слабых заморозков до 0…-2 °С.
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В первой половине недели в Беларуси будет повышенный температурный фон. Но уже в четверг погода начнет меняться. Атмосферные фронты принесут в нашу страну дожди,...
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