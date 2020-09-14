За участие в воскресных акциях задержали 774 человека

Источник материала: Tut.by

МВД опубликовало подсчеты участников протестных акций в Беларуси. По данным ведомства, общее количество митингующих не превысило 22 тысяч человек. Всего вчера задержали 774 человека (из них в Минске — более 500), сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«13 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.

Численность колонны, которая двигалась по проспекту Пушкина в сторону Дроздов в Минске, оценили в 15 тысяч человек.

Всего вчера задержали 774 человека (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 544 человека.