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За участие в воскресных акциях задержали 774 человека
14.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД опубликовало подсчеты участников протестных акций в Беларуси. По данным ведомства, общее количество митингующих не превысило 22 тысяч человек. Всего вчера задержали 774 человека (из них в Минске — более 500), сообщает пресс-служба МВД.
«13 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.
Численность колонны, которая двигалась по проспекту Пушкина в сторону Дроздов в Минске, оценили в 15 тысяч человек.
Всего вчера задержали 774 человека (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 544 человека.
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«13 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», - говорится в...
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