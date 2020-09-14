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«Вчера встречались с послом». Как дела у отца и сына, которые перепрыгнули забор посольства

14.09.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые в пятницу перепрыгнули через забор шведского посольства, чтобы попросить политического убежища, выходные провели на территории посольства. Вчера, рассказал TUT.BY Виталий, они встречались с послом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, в пятницу жители Витебска Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики Минске и просят убежища">прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории посольства в ожидании разрешения их ситуации.

— У нас все нормально, мы все еще в посольстве, — в понедельник утром рассказал TUT.BY Виталий Кузнечик. — Мы обеспечены едой, спальные места у нас тоже есть. Вчера мы встречались с послом, она сказала, что сегодня будут решать наш вопрос.

— Посол не говорила, как он может решиться?

— Пока не понятно, все будет зависеть от сегодняшних переговоров.

По словам Виталия, они на связи с родными. У близких все хорошо.

— К семье приезжала милиция, спрашивали про нас, — сообщил собеседник. — С соседями тоже общались.

Ранее Виталий и Владислав рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».


Милиционеры распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Виталий и Владислав Кузнечики выходные провели на территории шведского посольства.
 
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