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МВД проводит проверку по поводу инцидента с ударившим женщину милиционером в Жодино
14.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД проводит проверку по поводу инцидента на массовой акции в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил девушку. Расширенный комментарий ведомство даст, когда ситуации будет дана объективная оценка. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По словам Ольги Чемодановой, инцидент с участием сотрудника милиции в Жодино не оставлен без внимания — по нему проводится проверка.
— Мы обязательно этот инцидент прокомментируем и не оставим его без внимания. Сейчас проводится проверка. Самое главное, чтобы вся эта ситуация, которая сейчас активно обсуждается в интернете, получила объективную оценку, — сообщила официальный представитель МВД.
Напомним, 13 сентября в Жодино сотрудник милиции ударил женщину, участвовавшую в акции протеста и приблизившуюся к нему с плакатом. Девушка упала, а сам инцидент попал на видео. На следующий день портал ex-press.by
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Официальный представитель ведомства сообщила, что информация о количестве участников несанкционированных массовых мероприятий поступает в пресс-службу МВД из оперативно-ситуационного штаба, который работает круглосуточно, аккумулирует и обобщает всю подобную информацию.
По поводу размещения задержанных в Минске людей, остающихся под стражей, Ольга Чемоданова сообщила, что они находятся в местах содержания задержанных не только в столице.
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МВД проводит проверку по поводу инцидента на массовой акции в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил девушку. Расширенный комментарий ведомство даст,...
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