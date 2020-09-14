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МВД проводит проверку по поводу инцидента с ударившим женщину милиционером в Жодино

14.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД проводит проверку по поводу инцидента на массовой акции в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил девушку. Расширенный комментарий ведомство даст, когда ситуации будет дана объективная оценка. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По словам Ольги Чемодановой, инцидент с участием сотрудника милиции в Жодино не оставлен без внимания — по нему проводится проверка.

— Мы обязательно этот инцидент прокомментируем и не оставим его без внимания. Сейчас проводится проверка. Самое главное, чтобы вся эта ситуация, которая сейчас активно обсуждается в интернете, получила объективную оценку, — сообщила официальный представитель МВД.

Напомним, 13 сентября в Жодино сотрудник милиции ударил женщину, участвовавшую в акции протеста и приблизившуюся к нему с плакатом. Девушка упала, а сам инцидент попал на видео. На следующий день портал ex-press.by сообщил, что пострадавшая подала заявление в местный отдел Следственного комитета и получила направление на экспертизу, а ударивший ее сотрудник милиции опознан. По информации портала, начальник инспекции по делам несовершеннолетних местного ГОВД Дмитрий Краковский взял с девушки объяснения по поводу ее участия в несанкционированной акции, а также заявил, что при условии составления протокола она может быть задержана.

Также МВД ранее сообщало, что в несанкционированных массовых мероприятиях 13 сентября по всей стране приняли участие не более 22 тысяч человек, а задержаны были 774, причем более 500 — в Минске. Всего под стражей до суда остаются 544 человека.

Официальный представитель ведомства сообщила, что информация о количестве участников несанкционированных массовых мероприятий поступает в пресс-службу МВД из оперативно-ситуационного штаба, который работает круглосуточно, аккумулирует и обобщает всю подобную информацию.

По поводу размещения задержанных в Минске людей, остающихся под стражей, Ольга Чемоданова сообщила, что они находятся в местах содержания задержанных не только в столице.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД проводит проверку по поводу инцидента на массовой акции в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил девушку. Расширенный комментарий ведомство даст,...
 
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