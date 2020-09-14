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В Гомеле умер парень, который боролся с двумя онкозаболеваниями. На днях он собирался на лечение в Германию
14.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
33-летний гомельчанин Кирилл Исаков, который боролся сразу с двумя онкологическими заболеваниями, умер в воскресенье. Об этом сообщили его друзья.
«Кирилл очень верил, верил и надеялся, что совсем скоро его мечта осуществится. Что он сможет начать новую жизнь… жизнь, в которой нет диагнозов. Мы все сделали всё возможное, чтобы приблизить его к осуществлению этой цели. Это большой удар для его семьи и для всех нас», — такой пост они
На днях TUT.BY
Друзья и неравнодушные собрали необходимые для этого 25 тысяч евро, а врачи берлинской клиники «Хелиос» уже ждали парня. Но вчера сердце Кирилла остановилось. Сегодня похороны.
Редакция TUT.BY выражает соболезнования семье Кирилла Исакова.
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В Гомеле умер парень, который боролся с двумя онкозаболеваниями. На днях он собирался на лечение в Германию
Друзья и неравнодушные собрали необходимые для этого 25 тысяч евро, а врачи берлинской клиники «Хелиос» уже ждали парня. Но вчера сердце Кирилла остановилось....
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