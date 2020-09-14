В Гомеле умер парень, который боролся с двумя онкозаболеваниями. На днях он собирался на лечение в Германию

Источник материала: Tut.by

33-летний гомельчанин Кирилл Исаков, который боролся сразу с двумя онкологическими заболеваниями, умер в воскресенье. Об этом сообщили его друзья.





«Кирилл очень верил, верил и надеялся, что совсем скоро его мечта осуществится. Что он сможет начать новую жизнь… жизнь, в которой нет диагнозов. Мы все сделали всё возможное, чтобы приблизить его к осуществлению этой цели. Это большой удар для его семьи и для всех нас», — такой пост они оставили на его странице в Instagram.

На днях TUT.BY писал об истории Кирилла. Несколько лет назад у него обнаружили лимфому. Лечить ее Кирилл должен был в Израиле. Шли сбор средств и подготовка к поездке. Но в мае этого года у парня обнаружили рак желудка. Теперь нужна была операция по удалению желудка, а уже после лечение лимфомы.

Друзья и неравнодушные собрали необходимые для этого 25 тысяч евро, а врачи берлинской клиники «Хелиос» уже ждали парня. Но вчера сердце Кирилла остановилось. Сегодня похороны.

Редакция TUT.BY выражает соболезнования семье Кирилла Исакова.