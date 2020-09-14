ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле умер парень, который боролся с двумя онкозаболеваниями. На днях он собирался на лечение в Германию

14.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

33-летний гомельчанин Кирилл Исаков, который боролся сразу с двумя онкологическими заболеваниями, умер в воскресенье. Об этом сообщили его друзья.


«Кирилл очень верил, верил и надеялся, что совсем скоро его мечта осуществится. Что он сможет начать новую жизнь… жизнь, в которой нет диагнозов. Мы все сделали всё возможное, чтобы приблизить его к осуществлению этой цели. Это большой удар для его семьи и для всех нас», — такой пост они оставили на его странице в Instagram.

На днях TUT.BY писал об истории Кирилла. Несколько лет назад у него обнаружили лимфому. Лечить ее Кирилл должен был в Израиле. Шли сбор средств и подготовка к поездке. Но в мае этого года у парня обнаружили рак желудка. Теперь нужна была операция по удалению желудка, а уже после лечение лимфомы.

Друзья и неравнодушные собрали необходимые для этого 25 тысяч евро, а врачи берлинской клиники «Хелиос» уже ждали парня. Но вчера сердце Кирилла остановилось. Сегодня похороны.

Редакция TUT.BY выражает соболезнования семье Кирилла Исакова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друзья и неравнодушные собрали необходимые для этого 25 тысяч евро, а врачи берлинской клиники «Хелиос» уже ждали парня. Но вчера сердце Кирилла остановилось....
 
Новости дня
Новости общества
 
В РНПЦ кардиологии, откуда уволили профессора Мрочека, - новый директор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика