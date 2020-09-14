Были ли взрывы в Дроздах? Беларусь 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, в стране зафиксировано 28 акций протеста, есть многочисленные свидетельства жесткости правоохранительных органов. По официальным данным, было задержано 774 человека. Читатели шлют в СМИ видео происходящего.

Инцидент в Жодино

Читатели TUT.BY прислали в редакцию несколько видео, на которых с разных ракурсов запечатлено, как милиционер в Жодино ударил по лицу девушку.

Девушка не выкрикивает никаких лозунгов, стоит с плакатом в руках. Подходит милиционер и внезапно бьет ее по лицу.

Очевидцы говорят, что она снимала на видео происходящее.

«Он ее ударил с такой силой, что у нее ноги оторвались от земли», - рассказывает подруга пострадавшей, которая в тот момент находилась рядом с ней. Муж девушки отвез ее в больницу, к счастью, она серьезно не пострадала. В МВД ответили, что не готовы прокомментировать возникшую в Жодино ситуацию.

Задержания в Дроздах

В микрорайоне Дрозды возле проспекта Победителей 13 сентября прошли жесткие задержания. На видео, снятом жительницей района, видно, как задерживают протестующих, слышны звуки взрывов. Возможно, использовалась пиротехника или светошумовые гранаты.

Телеграм-канал МВД сообщает , что 13 сентября сотрудники милиции н использовали в Минске эти спецсредства.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья», - заявили в ведомстве.

По официальным данным

В телеграм-канале пресс-служба МВД отчиталась о том, что 13 сентября зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек.

Сообщается, что приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Поданным ведомства, в 16:30 колонна численностью до 15 тысяч прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон «Дрозды». Однако, «встретившись с цепочкой из числа сотрудников органов внутренних дел, протестующие проследовали в обратном направлении».

Подчеркивается, что после предпринятых мер по рассредоточению несанкционированная акция завершилась около 20:00.

Всего вчера было задержано 774 протестующих (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в СИЗО были отправлены 544 человека.