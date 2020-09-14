Телеведущий Денис Дудинский - об аресте и меню на Окрестина, видео на госканале и почему не отпустили вовремя

Источник материала: Tut.by

Вечером 2 сентября задержали экс-телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. По какой причине — их родные и близкие могли только догадываться. На следующий день мужчин осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии — и дали по 10 суток административного ареста. В субботу, 12 сентября, их должны были отпустить, но — не отпустили: под арестом они пробыли до 12 часов дня 14 сентября. Почему? Об этом, а также буднях в ИВС и ЦИПе Денис Дудинский рассказал TUT.BY.



Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского отпустили около 12 часов дня 14 сентября. Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

Дмитрий Кохно сразу извиняется, что не может остаться и поговорить с TUT.BY: дома его ждет жена, которая вот-вот ожидает рождения ребенка/ Он крепко обнимает всех, возвращает Дудинскому том Альгерда Бахаревича и прощается.

— Всех люблю! — говорит Дмитрий и убегает.

Денис Дудинский еще не успел зашнуровать кроссовки и надеть ремень, поэтому постоянно поправляет брюки.

— Это вы похудели так?

— Думаю, что даже набрал!

И с привычным юмором рассказывает:

— Питание меня удивило. Однажды была скумбрия, курицы не было. Были свиные, говяжие котлеты, биточки из печени. Вообще, все это похоже на пионерский лагерь, со своими ржаками. Хотя, конечно, зависит от того, с кем сидишь.

Денис говорит, что за время ареста побывал «примерно в семи камерах». Первым его сокамерником был бездомный Сережа с вокзала. Когда друзья в шутку спрашивают, пахло ли от него, Дудинский серьезно отвечает:

— От них [бездомных] меньше всего безобразия, грязи. У них все аккуратно. Потом меня забрали от Сережи в ЦИП. Там последние дни я сидел с Димой-адвокатом, похожим на волка из «Жил-был пес». Он постоянно рассказывал о том, как украл вагон семги, как взял кредит на много миллиардов, не отдал его — и теперь у него где-то зарыты эти деньги. Еще он знает все статьи Конституции. И зубов у него нет совсем. В общем, было так.

По словам Дениса, сотрудники ИВС и ЦИП его узнавали.

— Спрашивали, как там [телеведущая Светлана] Боровская, интересовались, действительно ли я вел «Славянский базар». Отношение сотрудников меня удивило. Оно было абсолютно нормальным.

О том, что 12 сентября его не отпустят, Денис Дудинский знал. Как это ему объяснили?

— По обоюдной договоренности с точки зрения политэтики и отсутствия компрометирующих фактов нас попросили побыть еще некоторое время на территории этого заведения, дабы наше гипотетическое присутствие в воскресенье не вызвало резонанса.

— Кто объяснял?

— Объясняли люди, которые знают толк в просьбах.





— Когда вас задержали, вы понимали, за что? Как это было?

— При задержании мне сразу задали вопрос: «Вы же понимаете?» Я говорю: «Да». Пройдемте. Сели, приехали. На коленях, головой в пол, разумеется.

— Дмитрия Кохно, если судить по видео, которым поделилась его жена, задерживали по-другому.

— Видно, люди понимали, что я благонадежный, не какой-то там Кохно, который начнет приемчики каратэ показывать. Это шутка, если что.

Про суд Денис Дудинский говорит: «Там не было ничего интересного».

То, что друзья и жена ждали его под стенами суда Центрального района, а судили его в Первомайском, он пока не в курсе.

— У нас в списках людей, которые хотели попасть на суд, было больше, чем на наших двух свадьбах, — говорит Катерина Раецкая, жена Дениса Дудинского.





— По СТВ показали видео с вашим участием. В каких условиях и обстоятельствах оно было записано?

— Я ждал такого вопроса. Дабы оградить многих людей, а в частности, наших родных, близких и друзей от возможного задержания и заключения под стражу, дабы предупредить многих от необдуманных действий, шагов и решений, нами всеми было принято решение о необходимости записи определенного видео конкретного толка, чтобы длань государственная не распространилась и на других потенциальных участников мирных акций.

В остальном, говорит Денис, все было нормально. Книги ему передавали, занять время и мысли было чем.

— Уже хотел написать: горшочек не вари! Примерно на третий день у всех точно появлялись книги, кроссворды. Теперь я знаю, как называется старинный компьютер, апак, например. Знаю столицу Коми АССР. Выучил эти кроссворды наизусть. Главное, что были беруши, маска на глаза и колбаска от жены, — улыбается Дудинский.

Режим в ЦИП Денис описывает так:

— Подъем в шесть. Не резкий, тебя никто не сбрасывает с кровати — просто включают верхний свет. Ты еще лежишь в дреме, прислушиваешься, когда начнут греметь ложками, спрашиваешь, что на завтрак, тебе говорят: «овсянка», ты отвечаешь: «сэр». В ответ тихое «хи-хи». Понятно, что эту шутку люди слышат уже не в первый раз. После этого проверка, которая выглядит так: вы выходите из камеры, становитесь около нее, руки на стенку, по вам похлопали, в камере зачем-то простучали стены. И где-то в 8 утра ты совершенно свободный. Если один, открываешь книгу и читаешь. Если с кем-то — чуть-чуть поговорить, подремал, почитал, потом обед. Последние четыре дня ничего не читал: соседи были слишком разговорчивые.

Чем после освобождения займется Дудинский, пока не знает. Друзья говорят, ему нужно обязательно почитать вчерашние новости: «Вчерашний день тебе должен понравиться».