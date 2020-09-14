ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МГЛУ ввели пропускной режим - охранять университет будут сотрудники МВД

14.09.2020 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В МГЛУ вводят пропускной режим, с сегодняшнего дня охранять и обеспечивать порядок в университете будут сотрудники Департамента охраны МВД Партизанского района. Об этом ректорат сообщил в соцсетях университета.


Cтуденты на акции протеста перед МГЛУ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«В целях обеспечения безопасного функционирования МГЛУ и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов ректорат принял решение о введении пропускного режима, который будет обеспечиваться на всех входах и выходах в университет», — написал ректорат.

Договор МГЛУ заключил с Департаментом охраны МВД Партизанского района Минска, сотрудники которого будут с 14 сентября охранять университет и обеспечивать общественный порядок на всей его территории.

Вводить пропускной режим будут поэтапно.

На первом этапе пройти в университет можно будет по студенческим билетам и удостоверениям сотрудников. На заключительном этапе введут электронную пропускную систему.

«Достигнута договоренность с Министерством образования Республики Беларусь об ускоренной закупке и установке оборудования, необходимого для электронного пропускного режима. В ближайшее время также будет расширена и усилена система видеонаблюдения на всей территории МГЛУ», — отметил ректорат.

Напомним, 4 сентября неизвестные жестко задерживали студентов прямо в университете. Они пришли в вуз после того, как студенты спели «Марсельезу» в холле учебного заведения.

Пятерых парней увезли в Партизанское РУВД. Ректор Наталья Баранова пообещала, что их вернут в вуз — так и произошло. На парней составили протоколы по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

По видео из вуза видно, что среди тех, кто задерживал, были и сотрудники ОМОН. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сказала, что омоновцев не было, были сотрудники милиции. Они задерживали людей в рамках административного процесса «за правонарушения, совершенные ранее».

Ректор МГЛУ Наталья Баранова записала видеообращение. Она сожалела о произошедшем и говорила, что в вузе усилят пропускной режим. Ранее студенты и их родители жаловались на появление неизвестных в масках в университете.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МГЛУ вводят пропускной режим, с сегодняшнего дня охранять и обеспечивать порядок в университете будут сотрудники Департамента охраны МВД Партизанского района....
 
Новости дня
Новости общества
 
Телеведущий Денис Дудинский - об аресте и меню на Окрестина, видео на госканале и почему не отпустили вовремя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика