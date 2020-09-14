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В МГЛУ ввели пропускной режим - охранять университет будут сотрудники МВД
14.09.2020 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МГЛУ вводят пропускной режим, с сегодняшнего дня охранять и обеспечивать порядок в университете будут сотрудники Департамента охраны МВД Партизанского района. Об этом ректорат
«В целях обеспечения безопасного функционирования МГЛУ и в связи с многочисленными просьбами родителей, сотрудников и студентов ректорат принял решение о введении пропускного режима, который будет обеспечиваться на всех входах и выходах в университет», — написал ректорат.
Договор МГЛУ заключил с Департаментом охраны МВД Партизанского района Минска, сотрудники которого будут с 14 сентября охранять университет и обеспечивать общественный порядок на всей его территории.
Вводить пропускной режим будут поэтапно.
На первом этапе пройти в университет можно будет по студенческим билетам и удостоверениям сотрудников. На заключительном этапе введут электронную пропускную систему.
«Достигнута договоренность с Министерством образования Республики Беларусь об ускоренной закупке и установке оборудования, необходимого для электронного пропускного режима. В ближайшее время также будет расширена и усилена система видеонаблюдения на всей территории МГЛУ», — отметил ректорат.
Напомним, 4 сентября неизвестные жестко
Пятерых парней увезли в Партизанское РУВД. Ректор Наталья Баранова пообещала, что их вернут в вуз — так и произошло. На парней составили протоколы по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).
По видео из вуза видно, что среди тех, кто задерживал, были и сотрудники ОМОН. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сказала, что омоновцев не было, были сотрудники милиции. Они задерживали людей в рамках административного процесса «за правонарушения, совершенные ранее».
Ректор МГЛУ Наталья Баранова
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В МГЛУ вводят пропускной режим, с сегодняшнего дня охранять и обеспечивать порядок в университете будут сотрудники Департамента охраны МВД Партизанского района....
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