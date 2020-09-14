Коммунальники сыпали соль на тротуар у «Пушкинской». Вот что ответили власти возмущенным минчанам

Источник материала: Tut.by

У станции метро «Пушкинская» то и дело появляется стихийный мемориал, посвященный Александру Тарайковскому, погибшему во время протестов 10 августа. Коммунальники периодически посыпают технической солью надпись «Не забудем» на тротуаре. Минчане считают, что это вредит экологии и даже направляли по этому поводу коллективную петицию городским властям и экологам. Вот что им ответили.



Та самая надпись. Сначала коммунальники ее закрашивали, потом стали посыпать песком. Фото: читатель TUT.BY

В начале сентября сотрудники «Горремавтодора» несколько дней подряд высыпали соль на тротуар возле станции метро «Пушкинская». Авторы петиции, под которой подписалось больше тысячи человек, считают, что это «вредит экологии района, отравляет растущий рядом газон и нарушает подпункт 4.3 п. 4 Правил благоустройства и содержания города Минска».

Минчане просили городские власти и экологов оценить правомерность действий «Горремавтодора».

11 сентября пришел ответ — из администрации Фрунзенского района Минска.



Люди оставляли цветы в память о погибшем прямо в кучах соли. Фото: читатель TUT.BY

В ответе объяснили, что «Горрремавтодор» «выполнял работы по первичному удалению надписей».

«В настоящее время указанная территория находится в технически исправном состоянии», — добавил первый замглавы администрации Фрунзенского района Денис Драпей.

Также районные власти принесли извинения за причиненные неудобства.

О возможном вреде для экологии в ответе на официальное обращение не сказано ничего.