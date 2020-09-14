«Выбраться помогли прохожие». В Гродно мужчина, убегая на акции от милиции, прыгнул в воду и переплыл Неман

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина, убегая от силовиков, переплыл Неман. Вечером 13 сентября Виктор Костюк вышел в центр Гродно в майке с национальной символикой и с флагом. Его попытались задержать сотрудники милиции. Он вынужден был убегать и, чтобы спастись от преследования, прыгнул и переплыл Неман. Выбраться из реки Виктору помогли прохожие, сообщает гродненский портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Виктору 32 года, он работает строителем. Вечером в воскресенье он пришел в центр города, чтобы выразить свою гражданскую позицию в связи с последними событиями в стране.

— К этому дню я готовился, знал что люди будут выходить в центр. Нашел флаг и одежду с национальной символикой. Сначала стоял на Советских пограничников, но там никого не было, поэтому решил пойти в центр, стоял возле здания драмтеатра.

Простоял там Виктор всего несколько минут. Он увидел на светофоре тонированный бус, на котором ездят сотрудники ОМОНа. Автомобиль резко повернул в сторону гродненца.

— Мне пришлось сначала отойти, а потом бежать в сторону пивзавода. За мной гнались четыре человека — двое в гражданке и двое по форме. Я скатился со склона к Неману и прыгнул в воду. Омоновцы подошли к берегу и сказали: «Вылезай, а то утонешь». Я им в ответ крикнул, что если утону, это будет на их совести.

Гродненец решил переплыть Неман и выйти на другом берегу. Он опасался, что и там его будут ждать силовики.

— Я плавать умею и был уверен, что переплыву реку. Но не буду врать, страх присутствовал. К счастью, на другом берегу Немана никто из милиции меня не ждал. Выбраться из воды помогли прохожие. Один мужчина, Евгений, сказал что он не сотрудник и готов помочь, а второй мужчина был с ребенком, он смотрел, чтобы к берегу никто не подходил. Они просто меня охраняли, потом дали свою одежду, обогрели и завезли домой, за что я им очень благодарен.



Майка, флаг и носки — с этим вещами мужчина переплыл Неман. Фото: hrodna.life

Переплывал Неман Виктор с флагом на плечах.

— Домой я пришел в шортах и без майки, весь трясся от адреналина. Жена не могла понять, что со мной произошло. Только потом я увидел в интернете видео, где я плыву.

Уже дома Виктор решил съездить в больницу, так как чувствовал себя плохо. Медики зафиксировали у него ушибы мягких тканей живота, которые он получил про падении со склона.

— В больнице уже знали про меня, наверное, видео видели. Себя я не скрывал, думаю, скоро и милиция придет общаться. Честно скажу, я не боюсь, ведь считаю, что закон я не нарушал, — говорит мужчина.