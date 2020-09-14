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Гродненская милиция рассказала, сколько человек вчера вышли на протестные мирные акции и сколько задержано
14.09.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненская милиция рассказала, сколько человек вчера вышли на протестные мирные акции и сколько задержано. Официальные цифры УВД озвучило в
По данным милиции, участие в несанкционированных акциях приняли 1700 человек в регионе. 66 из них были задержаны, на 56 составили административные протоколы.
Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Гродно прошла очередная протестная акция, которая, как и в предыдущее воскресенье, закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия. Люди прошли от улицы Советской до Горького, где встретились с силовиками. Что происходило на улицах, можно почитать
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Гродненская милиция рассказала, сколько человек вчера вышли на протестные мирные акции и сколько задержано
Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Гродно прошла очередная протестная акция, которая, как и в предыдущее воскресенье, закончилась брутальным разгоном и...
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