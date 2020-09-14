Источник материала: Tut.by

Гродненская милиция рассказала, сколько человек вчера вышли на протестные мирные акции и сколько задержано. Официальные цифры УВД озвучило в комментарии телеканалу «Гродно Плюс».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По данным милиции, участие в несанкционированных акциях приняли 1700 человек в регионе. 66 из них были задержаны, на 56 составили административные протоколы.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Гродно прошла очередная протестная акция, которая, как и в предыдущее воскресенье, закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия. Люди прошли от улицы Советской до Горького, где встретились с силовиками. Что происходило на улицах, можно почитать в нашем большом репортаже .