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Литва пустила к себе 205 граждан Беларуси в особом порядке
14.09.2020 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Воспользовавшись гуманитарным исключением, установленным правительством Литвы, чиновники решили предоставить въезд в страну более 200 гражданам Беларуси, сообщила министр внутренних дел страны Рита Тамашюнене.
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
"Разрешение на въезд в Литву со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности было предоставлено 205 жителям этой страны", - сказала она. Воспользовались такой возможностью, по данным ведомства, 54 человека. Получено также 16 просьб о предоставлении убежища.
По словам главы МВД балтийской республики, такое решение было принято на фоне политического кризиса в Беларуси. Полиция считает, что этим людям угрожает опасность.
Напомним, согласно решению кабмина, жителям Беларуси, безопасности которых на родине что-то угрожает (так это или нет - решение принимают чиновники в Вильнюсе), по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями.
Литва входит в число стран Европы, которые первыми заявили о готовности ввести санкции против официального Минска на фоне
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МВД Литвы решило воспользоваться особым положением в законодательстве, чтобы впустить группу белорусских граждан, которым, по мнению Вильнюса, угрожает...
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