Литва пустила к себе 205 граждан Беларуси в особом порядке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Воспользовавшись гуманитарным исключением, установленным правительством Литвы, чиновники решили предоставить въезд в страну более 200 гражданам Беларуси, сообщила министр внутренних дел страны Рита Тамашюнене.

"Разрешение на въезд в Литву со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности было предоставлено 205 жителям этой страны", - сказала она. Воспользовались такой возможностью, по данным ведомства, 54 человека. Получено также 16 просьб о предоставлении убежища.

По словам главы МВД балтийской республики, такое решение было принято на фоне политического кризиса в Беларуси. Полиция считает, что этим людям угрожает опасность.

Напомним, согласно решению кабмина, жителям Беларуси, безопасности которых на родине что-то угрожает (так это или нет - решение принимают чиновники в Вильнюсе), по отдельному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями.

Литва входит в число стран Европы, которые первыми заявили о готовности ввести санкции против официального Минска на фоне протестов оппозиции в стране.

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