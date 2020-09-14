В Гомеле после задержания в больницу попала 22-летняя пассажирка байка

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время воскресного марша протеста задержали троих байкеров и их пассажиров, которые ездили по городу с бчб-флагами. Одной из девушек во время задержания повредили ногу, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: «Радые Свабода»

«Нас схватил ОМОН и затащил в синий автобус. Меня толкнули и я повредила ногу. Еще одного из моих друзей избили», — рассказала Анна.

На скорой ее отвезли из РОВД в больницу, где поставили диагноз «растяжение связок».

Девушка написала заявление в Следственный комитет.

По данным правозащитников, в Гомеле в минувшее воскресенье во время и после мирной акции протеста задержали не менее 25 человек.