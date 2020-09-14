ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле после задержания в больницу попала 22-летняя пассажирка байка

14.09.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле во время воскресного марша протеста задержали троих байкеров и их пассажиров, которые ездили по городу с бчб-флагами. Одной из девушек во время задержания повредили ногу, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: «Радые Свабода»

«Нас схватил ОМОН и затащил в синий автобус. Меня толкнули и я повредила ногу. Еще одного из моих друзей избили», — рассказала Анна.

На скорой ее отвезли из РОВД в больницу, где поставили диагноз «растяжение связок».

Девушка написала заявление в Следственный комитет.

По данным правозащитников, в Гомеле в минувшее воскресенье во время и после мирной акции протеста задержали не менее 25 человек.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле во время воскресного марша протеста задержали троих байкеров и их пассажиров, которые ездили по городу с бчб-флагами.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Буда-Кошелевском районе 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь - и впала в кому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика