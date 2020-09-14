В Буда-Кошелевском районе 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь - и впала в кому

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе 10-летняя девочка отравилась алкоголем, который хранился в бутылке из-под газировки. Ребенок в больнице, сообщает газета «Авангард».





Инцидент произошел вечером 13 сентября. Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили алкоголь, и пошла в магазин. По дороге она почувствовала недомогание, а вскоре потеряла сознание.

В состоянии алкогольной комы ребенка доставили в больницу. Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. А милиция проводит проверку.