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В Буда-Кошелевском районе 10-летняя девочка по ошибке выпила алкоголь - и впала в кому

14.09.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе 10-летняя девочка отравилась алкоголем, который хранился в бутылке из-под газировки. Ребенок в больнице, сообщает газета «Авангард».


Инцидент произошел вечером 13 сентября. Девочка сделала пару глотков из бутылки, в которой вместо газировки родители хранили алкоголь, и пошла в магазин. По дороге она почувствовала недомогание, а вскоре потеряла сознание.

В состоянии алкогольной комы ребенка доставили в больницу. Сейчас состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. А милиция проводит проверку.

 
 
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