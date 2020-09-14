Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. В ходе воскресных столкновений на улице Тихой в элитном поселке Дрозды на окраине Минска пострадали четыре омоновца и служебный транспорт, сообщила пресс-служба МВД.

"Агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт. Неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый. Второму "змагару" 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать, "как там изнутри". После задержания его пыл заметно поугас", — говорится в сообщении.

По информации МВД, вчера в столице было задержано более 500 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщило о четырех травмированных омоновцах в ходе столкновений в Дроздах Минск, 14 сентября. В ходе воскресных столкновений на улице Тихой в элитном поселке Дрозды на окраине Минска пострадали четыре омоновца и служебный транспорт,...

БелаПАН.