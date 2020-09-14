Минчане сообщают о саперах и оцеплении сразу возле нескольких администраций столицы

Источник материала: Tut.by

Минчане сообщают о саперах и силовиках сразу возле нескольких районных администраций Минска. По информации читателей, сотрудников эвакуируют из зданий.

«У администрации Октябрьского района Минска — саперы с чемоданчиками, военные с овчарками. Люди, человек 30, стоят за зданием администрации», — читатель TUT.BY сообщил про необычную активность у здания администрации на Чкалова.



Фото: читатель TUT.BY

Подобные сообщения поступают о похожей обстановке и возле администраций Партизанского, Ленинского, Московского районов Минска.

Вот снимок, сделанный возле Московского исполкома столицы.



Фото: читатель TUT.BY

TUT.BY пытается получить официальную информацию по этой теме от МВД и ГУВД Мингорисполкома.