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Минчане сообщают о саперах и оцеплении сразу возле нескольких администраций столицы

14.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане сообщают о саперах и силовиках сразу возле нескольких районных администраций Минска. По информации читателей, сотрудников эвакуируют из зданий.

«У администрации Октябрьского района Минска — саперы с чемоданчиками, военные с овчарками. Люди, человек 30, стоят за зданием администрации», — читатель TUT.BY сообщил про необычную активность у здания администрации на Чкалова.


Фото: читатель TUT.BY

Подобные сообщения поступают о похожей обстановке и возле администраций Партизанского, Ленинского, Московского районов Минска.

Вот снимок, сделанный возле Московского исполкома столицы.


Фото: читатель TUT.BY

TUT.BY пытается получить официальную информацию по этой теме от МВД и ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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«У администрации Октябрьского района Минска - саперы с чемоданчиками, военные с овчарками. Люди, человек 30, стоят за зданием администрации», - читатель TUT.BY сообщил...
 
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