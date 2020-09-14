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Минчане сообщают о саперах и оцеплении сразу возле нескольких администраций столицы
14.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане сообщают о саперах и силовиках сразу возле нескольких районных администраций Минска. По информации читателей, сотрудников эвакуируют из зданий.
«У администрации Октябрьского района Минска — саперы с чемоданчиками, военные с овчарками. Люди, человек 30, стоят за зданием администрации», — читатель TUT.BY сообщил про необычную активность у здания администрации на Чкалова.
Подобные сообщения поступают о похожей обстановке и возле администраций Партизанского, Ленинского, Московского районов Минска.
Вот снимок, сделанный возле Московского исполкома столицы.
TUT.BY пытается получить официальную информацию по этой теме от МВД и ГУВД Мингорисполкома.
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«У администрации Октябрьского района Минска - саперы с чемоданчиками, военные с овчарками. Люди, человек 30, стоят за зданием администрации», - читатель TUT.BY сообщил...
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