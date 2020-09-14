ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный выхватил у милиционера травматический пистолет. МВД - о происходившем в Дроздах 13 сентября

14.09.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Тихой 13 сентября задержали «участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОН». Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками, а неизвестный выхватил у милиционера травматический пистолет. Об этом сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«В Минске 13 сентября на улице Тихой агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт», — сообщает МВД.

По информации милиции, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «ОСА».

«Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый», — сообщает МВД.

«Второму „змагару“ 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать „как там изнутри“. После задержания его пыл заметно поугас. Однако невнятные отсылки к провокаторам и раскаяние перед камерой не освобождают от ответственности», — пишет ведомство.

МВД опубликовало видео, на котором с силовиками общается, предположительно, второй упомянутый участник акции.

«Всем задержанным будет дана правовая оценка. Ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия», — добавляют в ведомстве.

13 сентября в Минске в микрорайоне Дрозды около проспекта Победителей сегодня были жесткие задержания. На видео от местных жителей были частично видны минимум два взрыва — возможно, от пиротехники или светошумовых гранат (ранее МВД опровергло использование 13 сентября в Минске этих спецсредств своими сотрудниками).

Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Виден момент, как неизвестные в балаклавах бьют и затаскивают в микроавтобус без номеров мужчину.

Вот одно из видео от читателей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации милиции, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «ОСА».
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД сообщило о четырех травмированных омоновцах в ходе столкновений в Дроздах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика