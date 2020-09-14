Неизвестный выхватил у милиционера травматический пистолет. МВД - о происходившем в Дроздах 13 сентября

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Тихой 13 сентября задержали «участников беспорядков, напавших на сотрудников ОМОН». Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками, а неизвестный выхватил у милиционера травматический пистолет. Об этом сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«В Минске 13 сентября на улице Тихой агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт», — сообщает МВД.

По информации милиции, неизвестный схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «ОСА».

«Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх. Мужчину задержали, им оказался 46-летний ранее судимый», — сообщает МВД.

«Второму „змагару“ 26 лет. Начитавшись призывов в интернете, он принял участие в акции, чтобы прочувствовать „как там изнутри“. После задержания его пыл заметно поугас. Однако невнятные отсылки к провокаторам и раскаяние перед камерой не освобождают от ответственности», — пишет ведомство.

МВД опубликовало видео, на котором с силовиками общается, предположительно, второй упомянутый участник акции.

«Всем задержанным будет дана правовая оценка. Ущерб, причиненный во время беспорядков, ляжет на виновников происшествия», — добавляют в ведомстве.

13 сентября в Минске в микрорайоне Дрозды около проспекта Победителей сегодня были жесткие задержания . На видео от местных жителей были частично видны минимум два взрыва — возможно, от пиротехники или светошумовых гранат (ранее МВД опровергло использование 13 сентября в Минске этих спецсредств своими сотрудниками).

Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. Виден момент, как неизвестные в балаклавах бьют и затаскивают в микроавтобус без номеров мужчину.

Вот одно из видео от читателей.