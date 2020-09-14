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Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию 930-граммовой малышке

14.09.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги Детского хирургического центра, сообщает Минздрав. Здесь прооперировали малышку, родившуюся с весом менее килограмма.


Маленькая Алиса родилась в РНПЦ «Мать и дитя» недоношенной, с весом 930 граммов. У нее был диагностирован врожденный порок сердца. Это достаточно распространенная аномалия при такой критической массе тела, но врачи выявили у малышки еще и подозрение на формирование коарктации (сужения) аорты. Решили срочно оперировать, малышку перевели в Детский хирургических центр.


Как рассказал врач-кардиохирург, заведующий отделом детской кардиохирургии ДХЦ Юрий Линник, операция выполнялась через небольшой разрез на спинке, без искусственного кровообращения, длилась полтора часа.


 
 
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Операция выполнялась через небольшой разрез на спинке, без искусственного кровообращения, длилась полтора часа.
 
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