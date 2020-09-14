Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию 930-граммовой малышке

Источник материала: Tut.by

Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги Детского хирургического центра, сообщает Минздрав. Здесь прооперировали малышку, родившуюся с весом менее килограмма.





Маленькая Алиса родилась в РНПЦ «Мать и дитя» недоношенной, с весом 930 граммов. У нее был диагностирован врожденный порок сердца. Это достаточно распространенная аномалия при такой критической массе тела, но врачи выявили у малышки еще и подозрение на формирование коарктации (сужения) аорты. Решили срочно оперировать, малышку перевели в Детский хирургических центр.





Как рассказал врач-кардиохирург, заведующий отделом детской кардиохирургии ДХЦ Юрий Линник, операция выполнялась через небольшой разрез на спинке, без искусственного кровообращения, длилась полтора часа.



