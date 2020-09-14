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Лукашенко о протестах в Беларуси: все на самом деле не так, как преподносят СМИ

14.09.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с президентом России Путиным заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране. Он также поблагодарил Путина и других «причастных» за поддержку. Заявление транслировал канал Russia Today.


Архивное фото. Фото: Reuters

— Я иногда внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю. У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту.

Лукашенко пояснил, что есть определенные «красные линии», которые нельзя переходить, и пока их никто не нарушал, но пока «эта бодяга туда-сюда качается».

Он пообещал Путину потом подробно рассказать о происходящем в стране, заявив, что все на самом деле не так, как преподносят СМИ.

Лукашенко также поблагодарил лично Путина, а также всех тех россиян, «кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в поствыборное время».

По словам Лукашенко, из происходящего необходимо извлечь уроки. Он также отметил, что последние события показали, что Беларуси «надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам».

— Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И, что мне очень приятно, я вам очень благодарен, вы продемонстрировали это, что белорусские границы — это границы Союзного государства.

По его словам, события в стране — это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.

— Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах.

Александр Лукашенко, напомним, находится с рабочим визитом в Сочи. Это первый его зарубежный визит после выборов 9 августа. Россия признала итоги выборов, президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем. Сегодня он поздравил Лукашенко с победой еще раз.

— Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов, — заявил Путин.

Страны Запада не признали официальные результаты выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, события в стране - это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.
 
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