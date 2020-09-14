Адвокат Колесниковой: у Марии в СИЗО началась аллергия, но это никак не отразилось на настроении

Источник материала: Tut.by

14 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак встретилась со своей подзащитной в изоляторе в Жодино. Примерно в 15.40 она вышла оттуда и рассказала TUT.BY, что у Марии здесь началась аллергия.



Людмила Казак. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Привезли Марию сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем — и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств, — рассказал адвокат Колесниковой.

Состояние здоровья Марии никак не отразилось на настроении. По словам адвоката, письма Марии не доходят.

По словам адвоката, на этой неделе Марии должны предъявить обвинение по уголовному делу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского и проходит подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.