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Мэр Минска сказал, когда запустят новую ветку метро
14.09.2020 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершить работы над первым участком 3-й линии метро нужно к ноябрю. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально» со ссылкой на председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
— Утвержден график, определены ответственные. Завершить работы первого участка 3-й линии метро необходимо к ноябрю. Срыва сроков быть не должно, — сказал мэр Минска Владимир Кухарев во время оперативного совещания в Мингорисполкоме.
Первый участок третьей линии метро это четыре станции — «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
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Завершить работы над первым участком 3-й линии метро нужно к ноябрю. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально» со ссылкой на председателя Мингорисполкома...
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