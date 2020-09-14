Мэр Минска сказал, когда запустят новую ветку метро

Источник материала: Tut.by

Завершить работы над первым участком 3-й линии метро нужно к ноябрю. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально» со ссылкой на председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.



Поезд для третьей линии метро. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Утвержден график, определены ответственные. Завершить работы первого участка 3-й линии метро необходимо к ноябрю. Срыва сроков быть не должно, — сказал мэр Минска Владимир Кухарев во время оперативного совещания в Мингорисполкоме.

Первый участок третьей линии метро это четыре станции — «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Сначала сообщалось , что станции откроются для пассажиров 3 июля, в День независимости. Потом говорили, что движение по третьей ветке могут открыть к 9 августа, однако планы снова не оправдались.