|
В Гомеле задержали журналистов Марину Дробышевскую и Евгения Меркиса. Момент задержания попал на видео
14.09.2020 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержали журналистов Марину Дробышевскую и Евгения Меркиса,
Как Марина успела сообщить редакции СН, ГАИ остановила их автомобиль, однако после проверки документов подъехала милицейская машина. Евгения вытащили из машины и задержали. За руль автомобиля Марины сел другой сотрудник ГАИ. Их отвезли в РОВД Железнодорожного района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле задержали журналистов Марину Дробышевскую и Евгения Меркиса. Момент задержания попал на видео
Их отвезли в РОВД Железнодорожного района.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)