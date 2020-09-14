В Гомеле задержали журналистов Марину Дробышевскую и Евгения Меркиса. Момент задержания попал на видео

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали журналистов Марину Дробышевскую и Евгения Меркиса, сообщают «Сильные новости».

Как Марина успела сообщить редакции СН, ГАИ остановила их автомобиль, однако после проверки документов подъехала милицейская машина. Евгения вытащили из машины и задержали. За руль автомобиля Марины сел другой сотрудник ГАИ. Их отвезли в РОВД Железнодорожного района.