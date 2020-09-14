Лукашенко – Путину о протестах: все не так, как преподносят СМИ

Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране. Он поблагодарил главу России и других «причастных» за поддержку.

Белорусский президент рассказал, как он понимает ситуацию в своей стране. По его понятиям, страна живет обычной жизнью, а в выходные людям, которые хотят прогуляться, освобождают место.

«Я иногда внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю. У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье - общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту», - сказал Лукашенко.

задержано и отправлено в СИЗО 544 человека . В ходе протестов применялась грубая сила. Напомним, еще вчера, 13 сентября, только в Минске было. В ходе протестов применялась грубая сила.

«Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И, что мне очень приятно, я вам очень благодарен, вы продемонстрировали это, что белорусские границы - это границы Союзного государства», - заявил белорусский президент.

По его словам, события в стране в ходе послевыборного периода стали серьезным уроком, который выдержали и Москва, и Минск

«Это нам урок - не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах», - сказал Лукашенко.

поднялась волна протестов людей , недовольных результатами выборов, и не стихает до сих пор. В первые два дня протестов было задержано более 7 тысяч человек, многие из которых были отправлены в СИЗО на Окрестина. Напомним, после выборов 9 августа в Беларуси, недовольных результатами выборов, и не стихает до сих пор. В первые два дня протестов было задержано более 7 тысяч человек, многие из которых были отправлены в СИЗО на Окрестина.