«Хьюстон, я проблема». С какими плакатами (и зонтом) брестчане ходят на протесты

Источник материала: Tut.by

Второй месяц в Бресте продолжаются акции протеста. С 9 августа каждое воскресенье люди собираются на шествия и марши по центральным улицам города. На акции брестчане выходят с плакатами и баннерами. TUT.BY посмотрел на все доступные примеры уличного протестного искусства — и выбрал самое креативное.



Августовский марш в Бресте. В то воскресенье многотысячная толпа находила по городу 16 километров



16 августа брестчане собрались на площади Ленина с плакатами, флагами и шариками. К ним вышел председатель горисполкома Александр Рогачук



Демонстрантка возле памятника 1000-летию города



Пикачу идет в колонне по Кобринскому мосту



Плакат в поддержку бывшего тренера вратарей «Динамо — Брест» Василия Хомутовского, который ушел из клуба после того, как открыто высказался против насилия







Бело-красно-белый зонтик с посланием, по-видимому, американскому спутнику, который все видит (но это неточно)



«Осторожно!!! По улицам гуляют отряды котиков!!!»



Плакат в поддержку студентов МГЛУ



Привет от участников марша жителям Хабаровска, где тоже не стихают протесты. Баннер пронесли по нескольким улицам, а потом свернули







Строчки из песни, которая набирает популярность



16 августа на площади Ленина в Бресте



Плакат с приветом минской площади «Перемен»











