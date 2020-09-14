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«Хьюстон, я проблема». С какими плакатами (и зонтом) брестчане ходят на протесты

14.09.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй месяц в Бресте продолжаются акции протеста. С 9 августа каждое воскресенье люди собираются на шествия и марши по центральным улицам города. На акции брестчане выходят с плакатами и баннерами. TUT.BY посмотрел на все доступные примеры уличного протестного искусства — и выбрал самое креативное.


Августовский марш в Бресте. В то воскресенье многотысячная толпа находила по городу 16 километров

16 августа брестчане собрались на площади Ленина с плакатами, флагами и шариками. К ним вышел председатель горисполкома Александр Рогачук

Демонстрантка возле памятника 1000-летию города

Пикачу идет в колонне по Кобринскому мосту

Плакат в поддержку бывшего тренера вратарей «Динамо — Брест» Василия Хомутовского, который ушел из клуба после того, как открыто высказался против насилия


Бело-красно-белый зонтик с посланием, по-видимому, американскому спутнику, который все видит (но это неточно)

«Осторожно!!! По улицам гуляют отряды котиков!!!»

Плакат в поддержку студентов МГЛУ

Привет от участников марша жителям Хабаровска, где тоже не стихают протесты. Баннер пронесли по нескольким улицам, а потом свернули


Строчки из песни, которая набирает популярность

16 августа на площади Ленина в Бресте

Плакат с приветом минской площади «Перемен»



 
Теги: Брест
 
 
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