|
«Хьюстон, я проблема». С какими плакатами (и зонтом) брестчане ходят на протесты
14.09.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Второй месяц в Бресте продолжаются акции протеста. С 9 августа каждое воскресенье люди собираются на шествия и марши по центральным улицам города. На акции брестчане выходят с плакатами и баннерами. TUT.BY посмотрел на все доступные примеры уличного протестного искусства — и выбрал самое креативное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держите лучшие образцы брестского плакатного творчества.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)