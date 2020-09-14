Мика-демонстрант. Знакомьтесь с золотистым ретривером - постоянным участником мирных протестных акций в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске на мирных митингах и маршах есть собака-антидепрессант: она всем разрешает себя погладить, ни на кого не лает и уж тем более не кусает. А еще это пес-манифестант. Или демонстрант. Потому что симпатяга почти всегда несет плакат. А на шее у нее — бело-красно-белая ленточка. Портрет будет неполным, если не добавить: собака еще делает «обнимашки». Знакомьтесь: золотой ретривер Мика и ее хозяйка, студентка Лиза.

Студентка ветеринарной академии Елизавета Гусакова со своей собакой Микой первый раз появились на мирный акции «Учителя с народом» 19 августа на площади Победы. Мика держала в зубах плакат «Я хоть и собака, но умею считать лучше, чем ЦИК». Умный и красивый пес произвел фурор, не сфотографировал его разве что самый ленивый. Снимки песика с плакатом разлетелись по всем соцсетям, чатам и каналам.

Через месяц после выборов Мика — уже опытный демонстрант, можно сказать, завсегдатай витебских уличных шествий. Ажиотажа собака с плакатом уже не вызывает: все привыкли к этому ее умению. Но положительные эмоции она дарит каждый раз: невозможно не улыбнуться, глядя на то, как Мика бодро вышагивает в колонне, как старается не уронить лист бумаги с лозунгом.





Кстати, про плакаты. У Мики их целый набор. Первый — «Я хоть и собака, но умею считать лучше, чем ЦИК» — за месяц шествий уже изрядно поистрепался, и хозяйке пришлось его «отреставрировать». И придумать новые. Ну, например, из последнего: «Вы звали собачку, я пришла!», «Если вы за „стабильность“, то не гладьте меня». И, конечно же, в наборе есть плакат «Со-бач-ку!» — куда же без него.

О себе Елизавета Гусакова рассказывает немного:

— Третьекурсница ветакадемии. Будущий ветеринар. Люблю животных. А еще мне нравится фотографировать, в частности, занимаюсь съемкой собак.



Елизавета Гусакова

Зато про своего питомца Лиза может рассказывать бесконечно.

— Мика — золотистый ретривер. Ей 6,5 года. Я ее воспитываю с двух с половиной месяцев. В нашу семью она попала из питомника — от заводчика.

Золотистый ретривер — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке. Имеет одних предков с лабрадором. Золотистый ретривер обладает большим интеллектом, хорошей памятью и чутьем. С успехом может быть собакой-поводырем или компаньоном, работать на таможне, участвовать в спасательных операциях.

Девушка говорит, в Витебске эта порода довольно распространенная.

— В микрорайоне, где я живу, есть 4 или 5 таких собак. Поклонники лабрадоров называют их «волосатыми лабрадорами» или «бракованными лабрадорами». Но есть люди, которым такие собаки очень нравятся. Идет такой человек и восхищается: «Ой, золотистый ретривер!». И становится радостно, что люди знают породу.



«Мика, Мика! «Обнимашки»! — зовет собаку Лиза. Мика бежит к хозяйке, становится на задние лапы, а передними ее «обнимает» за плечи



Как и любая собака, Мика обожает на прогулке бегать и играть

А еще Мика, как настоящий представитель своей породы, — добрая, ласковая, спокойная.

— И очень-очень общительная! — добавляет Лиза. — Вообще она любит людей. Собака с детства социализирована. Я ее специально приучала к людям, так как хотела заняться канистерапией (это лечение и реабилитация с помощью общения с собаками. — Прим. TUT.BY). Так, у детей-аутистов к животным больше доверия, чем к людям. И мы несколько раз встречались с такими больными детками. И они спокойно шли на контакт с Микой, хотели ее погладить, становились более открытыми.

Собака постоянно ходит с хозяйкой на «Славянский базар» — животному очень нравится общаться с фестивальной публикой.

Спокойно Мика относится не только к людям, но даже к кошкам. А к другим собакам она нейтральна.

— Если собака проявляет агрессию, она ее просто обойдет. В конфликты не вступает — вся в хозяйку, — смеется Лиза.

Любимое занятие Мики — купание.

— Мика идеально выполняет все команды. Но когда видит воду — все, командовать ею, о чем-то просить бесполезно. Всем своим видом она заявляет: «Прости, хозяйка, у меня водные процедуры». И может не вылезать из воды несколько часов! Это ее стихия, между обычной прогулкой и купанием она выберет второе.



Вы тоже заметили, что Мика улыбается?



«Мика обожает, когда ей гладят пузико», — рассказывает Лиза

— А как у Мики получается носить плакат?

— Все просто: она знает команды «Держи!», «Неси!». На прогулках Мика помогает мне: носит поводок, мячик, рулетку. Нести плакат, к слову, ей не очень удобно — он тоненький, выскальзывает из зубов, падает. Бывает, идет с ним и больше часа. Иногда несет его какое-то время, с перерывами. А на одном из маршей Мика вообще отказалась нести. Все зависит от ее настроения. Я никогда не заставляю ее это делать.

Собака обожает, когда на маршах ее гладят люди — и от недостатка внимания она никогда не страдает.

— На мирных акциях протеста Мику все любят, никто ее не боится. Хотя бывает всякое. Однажды участница провластного митинга отреагировала на собаку негативно, громко прокричав: «А где ее намордник?». Собака воспитанная, да и мы просто проходили мимо по улице, находились от участников того митинга на расстоянии.









Елизавета Гусакова говорит, что ходит с Микой на мирные акции протеста, потому что не согласна с ситуацией в Беларуси после выборов:

— На участке, где я голосовала, независимые наблюдатели говорили о множестве нарушений. И у меня нет оснований им не доверять. Я выступаю против насилия, против того, что сейчас происходит правовой дефолт. Представители старшего поколения мне говорят: «Ты не разбираешься в политике, не знаешь, куда лезешь». Но я для себя полностью разобралась в этом вопросе, взвесила все за и против. Это был долгий процесс принятия личного решения, как мне поступать после 9 августа. И сейчас я отстаиваю свое мнение.

— Но вы же на маршах не одна и должны отвечать за своего питомца. Вдруг начнутся задержания или силовой разгон? Что будете делать с собакой в таком случае? Как ее обезопасите?

— На этот случай у меня есть знакомые, которые знают, как поступить. При задержании собака далеко не убежит, она будет рядом. Близкие мне люди ее заберут. К тому же на ошейнике Мики есть адресник с номерами телефонов — моим и моих родных. Но хочется верить, что такой сценарий не состоится, что сотрудники силовых структур будут вести себя безопасно для мирных демонстрантов.