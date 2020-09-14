«Объяснить его поведение не могу». Женщина из Жодино заявила в СК на майора, который ее ударил. Что говорят в МВД?

Источник материала: Tut.by

13 сентября в Жодино милиционер ударил по лицу девушку , которая снимала на видео его и других сотрудников. От удара девушка упала на землю, милиционер забрал ее телефон. «Я не ожидала, что он меня ударит, он мне ничего не говорил, — говорит Наиля. — Когда вернулась домой, болела голова, трудно было двигать рукой и ногой, поэтому обратилась в больницу. Потом подала заявление в Следственный комитет». В милиции заявили, что сотрудник применил силу «для самозащиты и задержания». Отметим, что Наиля задержана не была, о применении силы ее никто не предупредил.

Инцидент произошел на парковке у торгового центра «Элегант» в Жодино. Наиля рассказывает, что стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми.

— Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — рассказывает собеседница. — Я слышала, как люди кричали «Выпускай!» Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее.

Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.

— Он стоял спокойно, вполоборота от меня, и я даже не ожидала, что он меня ударит, — продолжает Наиля. — Он ничего мне не сказал. Мгновение — прилетает удар, и я падаю. Следующие минуты две я не очень хорошо помню. Пришла в себя, когда меня уже держала незнакомая женщина и давала воду. Спустя некоторое время я поняла, что нет моего телефона. На стоянке оставались правоохранители, мы с друзьями туда вернулись. Пожилой милиционер спросил, в чем дело. Мы сказали, что нет телефона. Он зашел в микроавтобус, куда увели майора, который меня ударил, нашел телефон и вернул его мне. Так получилось, что после удара милиционера увели в сторону, в микроавтобус, его коллеги, а меня в другую сторону оттащили люди, которые там были.

Наиля говорит, что ни майор, ни его начальство на связь с ней не выходили, никто так и не объяснил поведение сотрудника милиции, не принес ей извинения.

— Когда я вернулась домой, почувствовала себя плохо: нога не разгибается, рука болит, сукровица из носа. Посоветовалась с мужем, решили обратиться в больницу. Травматолог спросил, что случилось. Я рассказала, что меня ударил милиционер, врач сообщил об этом в милицию. Сделали снимок колена и головы, у меня зафиксированы ушибы, растяжение связок.

Вчера же Наиля вместе с адвокатом пришли в Следственный комитет, чтобы оставить там заявление по факту применения силы сотрудником милиции.

— Сотрудники Следственного комитета общались с нами очень вежливо, — говорит Наиля. — Объяснить поведение милиционера я не могу. Следователь считает, что это у него был эмоциональный всплеск: мол, все устали, работают сутками. Никогда раньше у меня не было конфликтов с сотрудниками правоохранительных органов. Когда выходили от следователя, нас остановили сотрудники милиции, — они работают в том же здании, — и сказали, что я могу быть привлечена к административной ответственности (за участие в акции. — Прим. TUT.BY). Я подписала документ, что отказываюсь свидетельствовать против себя. Сегодня сотрудники СК сфотографировали мою одежду, скопировали видео с моего телефона, где я снимаю сотрудника милиции, который меня ударил.

Что об инциденте говорят в МВД?

— Экипаж ГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия, комментируют инцидент в УВД Миноблисполкома. — Однако граждане не расходились, выкрикивая при этом в адрес сотрудников милиции различные фразы и оскорбления (какие именно оскорбления, пресс-служба МВД не уточняет. На видео слышно, как люди кричат «Спасибо!», «Милиция с народом». — Прим. TUT.BY). Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания (женщина задержана не была. — Прим. TUT.BY). В настоящее время Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

TUT.BY обращался в МВД с просьбой дать нам поговорить об инциденте с его вторым участником — майором милиции из Жодино. Нам пока не ответили.

Как Закон «Об органах внутренних дел» регламентирует применение физической силы и специальных средств?

Алгоритм, согласно закону, такой: сначала сотрудник должен представиться, объяснить гражданину, какой закон тот нарушил, в случае задержания также сообщить об этом. Если гражданин отказывается проследовать в служебный транспорт для дальнейшего разбирательства в РУВД, его предупреждают, что в отношении него может быть применена физическая сила и специальные средства. И только если гражданин продолжает упираться, может быть применена сила и спецсредства.

Из закона: «Применению физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они применяются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия. Если невозможно избежать применения физической силы и специальных средств, милиционер обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан, а также принять меры по немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой помощи».