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«Объяснить его поведение не могу». Женщина из Жодино заявила в СК на майора, который ее ударил. Что говорят в МВД?
14.09.2020 19:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 сентября в Жодино
Инцидент произошел на парковке у торгового центра «Элегант» в Жодино. Наиля рассказывает, что стала свидетельницей того, как сотрудники милиции остановили машину, которая посигналила в знак солидарности с проходящими мимо людьми.
— Возле машины собрались милиционеры, в том числе сотрудники ГАИ, были там и простые люди, — рассказывает собеседница. — Я слышала, как люди кричали «Выпускай!» Там стоял мужчина в ярко-голубой куртке, мне показалось, что возле него собралось много сотрудников в милицейской форме, и я выскочила вперед, честное слово, чтобы его защитить: решила снять на видео происходящее.
Дальнейшее, признается Наиля, стало для нее полной неожиданностью: милиционер в кепке и черной маске, натянутой почти до глаз, вдруг ударил ее — да так, что девушка упала на землю.
— Он стоял спокойно, вполоборота от меня, и я даже не ожидала, что он меня ударит, — продолжает Наиля. — Он ничего мне не сказал. Мгновение — прилетает удар, и я падаю. Следующие минуты две я не очень хорошо помню. Пришла в себя, когда меня уже держала незнакомая женщина и давала воду. Спустя некоторое время я поняла, что нет моего телефона. На стоянке оставались правоохранители, мы с друзьями туда вернулись. Пожилой милиционер спросил, в чем дело. Мы сказали, что нет телефона. Он зашел в микроавтобус, куда увели майора, который меня ударил, нашел телефон и вернул его мне. Так получилось, что после удара милиционера увели в сторону, в микроавтобус, его коллеги, а меня в другую сторону оттащили люди, которые там были.
Наиля говорит, что ни майор, ни его начальство на связь с ней не выходили, никто так и не объяснил поведение сотрудника милиции, не принес ей извинения.
— Когда я вернулась домой, почувствовала себя плохо: нога не разгибается, рука болит, сукровица из носа. Посоветовалась с мужем, решили обратиться в больницу. Травматолог спросил, что случилось. Я рассказала, что меня ударил милиционер, врач сообщил об этом в милицию. Сделали снимок колена и головы, у меня зафиксированы ушибы, растяжение связок.
Вчера же Наиля вместе с адвокатом пришли в Следственный комитет, чтобы оставить там заявление по факту применения силы сотрудником милиции.
— Сотрудники Следственного комитета общались с нами очень вежливо, — говорит Наиля. — Объяснить поведение милиционера я не могу. Следователь считает, что это у него был эмоциональный всплеск: мол, все устали, работают сутками. Никогда раньше у меня не было конфликтов с сотрудниками правоохранительных органов. Когда выходили от следователя, нас остановили сотрудники милиции, — они работают в том же здании, — и сказали, что я могу быть привлечена к административной ответственности (за участие в акции. — Прим. TUT.BY). Я подписала документ, что отказываюсь свидетельствовать против себя. Сегодня сотрудники СК сфотографировали мою одежду, скопировали видео с моего телефона, где я снимаю сотрудника милиции, который меня ударил.
Что об инциденте говорят в МВД?
— Экипаж ГАИ проводил разбирательство по факту нарушения ПДД. Толпа недовольных граждан попыталась помешать, обступила автомобиль Госавтоинспекции. Прибывшие на помощь сотрудники милиции начали оттеснять людей от спецтранспорта, при этом неоднократно обращались с требованиями прекратить противоправные действия,
TUT.BY обращался в МВД с просьбой дать нам поговорить об инциденте с его вторым участником — майором милиции из Жодино. Нам пока не ответили.
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