«Если всех задержат, кто лечить будет? ОМОН не справится». Врачи в Минске вышли поддержать задержанных коллег

Источник материала: Tut.by

13 сентября в Минске задержали пятерых врачей разных клиник и специальностей: терапевта из лечкомиссии, лора из 6-й городской больницы, гинеколога из «тройки», хирурга из БСМП и реаниматолога-анестезиолога из центра трансплантологии. После окончания рабочего дня их коллеги из МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии вышли на акцию солидарности, чтобы сказать: они не одни. TUT.BY поговорил с врачами о том, почему они по-прежнему выходят на улицу и что думают о происходящем в Беларуси.





«Если ничего не изменится, я думаю, будет массовый отток медработников — и молодых, и в возрасте»

Рабочий день у медиков Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии заканчивается в 15.45.

Ровно в 16.00 часть из них вышла к остановке общественного транспорта и молча развернула одноразовые халаты, на которых написаны имена задержанных врачей: Станислава Соловья, Александра Морозова, Ольги Садовской, Антона Блатуна и Владислава Загорея.

Еще вчера вечером выходить ни на какую акцию никто из врачей не собирался. Но утром они пришли на работу и узнали, что их коллега, врач-реаниматолог Владислав Загорей — в тюрьме в Жодино. Позже появилась информация о том, что были задержаны еще четверо коллег из разных клиник — и они тоже до сих пор не на свободе.





На протяжении дня сотрудники центра собирали подписи под обращением на имя председателя Минского городского суда, в котором просили не наказывать Владислава Загорея административным арестом.

— Владислав Загорей владеет всеми видами современных анестезиологических пособий при различных видах оперативных вмешательств, в том числе при органных трансплантациях. Осуществляет курацию тяжелых пациентов в раннем послеоперационном периоде в палатах интенсивной терапии. Владислав Загорей активно участвовал в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, — пишут медики в обращении, подписей под которым — на три страницы.

А вечером медики центра решили выйти на акцию солидарности, чтобы поддержать не только коллег-врачей, но и всех задержанных.

Станислав Соловей, рассказывает его бывшая одногруппница Надежда, работает врачом-гинекологом в 3-й городской клинической больнице. По ее словам, 13 сентября они вместе шли с Грушевки. У отеля «Ренессанс» дорогу им перегородили силовики. Станислава задержали.





— Мы шли с Грушевки, где собралось немало медиков, которые хотели выразить свою гражданскую позицию. Это наши однокурсники, наши университетские друзья. Мы хотим, чтобы их освободили и чтобы они дальше выполняли свою работу, особенно в такой тяжелый для страны период.

Коллега Надежды, которая держит халат с именем Станислава, добавляет:

— Это немыслимо, чтобы на мирных акциях так поступали с людьми. Они не громят магазины, не поджигают мусорные баки. Они стоят с цветами, плакатами и лентами напротив полностью экипированных людей, которые хватают их на улице. Мы вышли поддержать коллег, чтобы они понимали: они не одни.

Задержанный врач Антон Блатун работает хирургом в Больнице скорой медицинской помощи. Максим, врач МНПЦ трансплантологии, с ним лично не знаком, но вышел на акцию поддержки, потому что уверен: задержанные коллеги должны быть на своих рабочих местах, потому что они «просто вышли высказать свою позицию, а это не преступление».

— Если ничего не изменится, я думаю, будет массовый отток медработников — и молодых, и в возрасте. Уже много инженеров из сферы IT уехало. То же будет с медициной. Служить режиму никто не хочет.

— Но мы надеемся на лучшее, поэтому здесь. Иначе мы бы уже паковали чемоданы, — говорит его коллега.





По словам медиков, перед научно-практическим центром они собираются во второй раз. До этого выходили к медуниверситету, а также приходили поддержать уволенного академика Александра Мрочека.

— Нам важно, чтобы, по крайне мере, остановилось насилие. И так работы без этого хватает, — говорит Максим.

— Вам не поступало угроз репрессий из-за того, что выходите на акции?

— Главное, что нам было озвучено, — мы должны делать это в свое нерабочее время. И этому правилу мы четко следуем. По закону мы имеем на это право.





Машины, которые проезжают по улице Семашко, громко поддерживают врачей. Случайные прохожие снимают их на смартфоны и говорят «спасибо».

Но есть и другое мнение.

— Привет дебилам! — громко кричит пожилой мужчина в жилетке.

— Приходите к нам лечиться, — реагирует на это кто-то из врачей.

«Если нас всех задержат, кто лечить будет? ОМОН, боюсь, не справится»

Людмила стоит у края тротуара в белом халате с красной каймой. Говорит, что покупала его год или два назад — и внезапно оказалась в тренде. Рядом с ней — коллеги Ирина и Елена.

Елена говорит, что еще утром никто не знал, что после рабочего дня они выйдут на улицу в знак поддержки своих коллег. Да и в целом еще пару месяцев назад она представить себе не могла, что когда-то ее будни станут такими.



Задержанный Александр Морозов работает врачом-терапевтом.

— Мы против подобных методов общения с людьми и решения проблем таким образом, — говорит Елена. — Мы вышли поддержать задержанных коллег, а также требуем их немедленного освобождения. Они ничего противоправного не совершили. Право выйти на мирное шествие гарантировано нам Конституцией. Но сейчас даже базовые права нарушаются. Закон не работает, и создалась ситуация, когда у тебя нет никаких инструментов, чтобы защитить себя. Хотя ты законопослушный гражданин, платишь налоги, воспитываешь детей. Мы выполняем все, что от нас требует государство, но не видим, чтобы государство выполняло свои прямые функции.

Ирина говорит, что теперь врачи выступают не только против насилия, но и беззакония, которое, по их мнению, сложилось в Беларуси.

— Если нас всех задержат, кто лечить будет? ОМОН, боюсь, не справится.

По словам Елены, каждый раз выходить на акции ей страшно: «Мы все-таки живые люди».

— Но сколько можно бояться? — задает она риторический вопрос. — Мы 26 лет боимся. Сколько можно? Мы хотим, чтобы нас наконец услышали. Мы видели, что творилось после выборов. Мы видим, что сейчас происходит. Страх страхом, но молчание ничего не изменит. И чем больше действие, тем выше противодействие. Чем больше давят, тем сильнее мы сопротивляемся. Если мы сами не будем отстаивать наши права, никто не приедет и отстоит их. Вернее, не дай Бог, чтобы кто-то извне приехал. Мы сами должны добиться лучшей жизни, справедливости, законности.

— Ждем перемен! — коротко добавляет Ирина.

«То, чем мы занимаемся, — это выбор между злом и добром. Мы отстаиваем человеческую мораль»

Трансплантолог Дмитрий и его коллега и тезка хирург Дмитрий держат в руках халат с именем Ольги Садовской. Насколько им известно, она работает лором в 6-й городской клинической больнице. Лично ее они не знают и говорят, что в нынешней ситуации это не так важно.

— Мы стоим не только за врачей. Мы против беззакония, которое творится в стране. Ведь задерживают всех, не только медиков. Всех тех, кто выступает за свою страну и действие закона в ней.





Хирург Дмитрий говорит, что за всю свою жизнь никогда не участвовал ни в каких акциях и «никакого отношения к политике до последних событий не имел».

— Это вынужденная мера. И те, кто говорят, что мы занимаемся политикой, лукавят. То, чем мы занимаемся, — это выбор между злом и добром. Мы отстаиваем человеческую мораль.

— Просто смотреть со стороны на происходящий беспредел нормальный человек не может, — добавляет врач-трансплантолог. — Человек, у которого есть минимальная система ценностей, не может оставаться в стороне.

У остановки общественного транспорта врачи центра простояли ровно час, после чего ушли по домам. Завтра у них начнется новый рабочий день, а их задержанные коллеги, вероятно, все еще будут ждать суда не на свободе.