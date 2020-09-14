Месяц прошел - уголовных дел все еще нет? В СК не комментируют ход проверок по погибшим демонстрантам

Источник материала: Tut.by

Больше месяца прошло с момента первых акций протеста после президентских выборов. В списке погибших во время и после протестов — Александр Тарайковский в Минске, Александр Вихор в Гомеле, Геннадий Шутов в Бресте. На каждой акции сейчас звучит требование дать правовую оценку действиям силовиков. Мы обратились в Следственный комитет с вопросом, возбуждены ли по данным фактам уголовные дела. Официальный представитель СК Юлия Гончарова ответила: «Если информация появится и следствие сочтет возможным ее обнародовать, мы обязательно об этом заявим на своих ресурсах».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 175 УПК). Решение по заявлению о совершении преступления должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток (ст. 173 УПК). В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков — по ссылке ).





Официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах протестов. Первой стал Александр Тарайковский — он погиб в Минске 10 августа, на улице Притыцкого, где в ту ночь силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови. В Министерстве внутренних дел заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось . Позже в интернете появилось видео , на котором супруга опознала Александра: он идет по проезжей части, в руках у него ничего нет, в него стреляют — и он, окровавленный, падает на землю. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь. Тарайковского похоронили 15 августа.



Прощание с Александром Вихором Фото: Сергей Комков, TUT.BY

11 августа после задержания умер житель Гомеля Александр Вихор, ему было 25 лет. В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр был задержан за участие в несанкционированном митинге. Постановлением суда он был привлечен к аресту на 10 суток, в изоляторе у него резко ухудшилось самочувствие, после чего его доставили в больницу, где он скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», — сообщали в СК. Позже семья погибшего рассказала, что, по словам следователя, молодой человек умер «от передозировки», родные в это не верят , говорят, что наркотики он не употреблял. Александру было 25 лет. 16 августа его похоронили .



Прощание с Геннадием Шутовым Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

19 августа стало известно о гибели жителя Бреста Геннадия Шутова. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Администрации Московского района во время протестов. Был доставлен в местную больницу, а затем на вертолете из Бреста в Минск его транспортировали в бессознательном состоянии с диагнозом «открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». СК озвучил свою версию гибели Шутова: 11 августа в Бресте двое мужчин «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы били силовиков металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами». Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. 24 августа состоялось прощание с Геннадием Шутовым, ему было 44 года, у погибшего остались пятеро детей.

Руководители силовых органов не комментировали ситуацию с погибшими демонстрантами. Несколько депутатов — Валерий Воронецкий, Сергей Гайдукевич, Геннадий Давыдько — заявляли о том, что факты применения силы со стороны силовиков должны быть расследованы в рамках закона, так, как и факты применения силы в обратную сторону, в отношении силовиков. Однако пока неизвестно ни об одном уголовном деле в отношении сотрудников правоохранительных органов, хотя более тысячи граждан подали заявления в СК.

В то же время возбуждено несколько десятков уголовных дел, где потерпевшими являются сотрудники правоохранительных органов.