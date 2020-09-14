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Месяц прошел - уголовных дел все еще нет? В СК не комментируют ход проверок по погибшим демонстрантам
14.09.2020 20:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Больше месяца прошло с момента первых акций протеста после президентских выборов. В списке погибших во время и после протестов — Александр Тарайковский в Минске, Александр Вихор в Гомеле, Геннадий Шутов в Бресте. На каждой акции сейчас звучит требование дать правовую оценку действиям силовиков. Мы обратились в Следственный комитет с вопросом, возбуждены ли по данным фактам уголовные дела. Официальный представитель СК Юлия Гончарова ответила: «Если информация появится и следствие сочтет возможным ее обнародовать, мы обязательно об этом заявим на своих ресурсах».
Уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления либо в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 175 УПК). Решение по заявлению о совершении преступления должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток (ст. 173 УПК). В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков —
Официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах протестов. Первой стал Александр Тарайковский — он погиб в Минске 10 августа, на улице Притыцкого, где в ту ночь силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови. В Министерстве внутренних дел заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке
11 августа после задержания умер житель Гомеля Александр Вихор, ему было 25 лет. В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр был задержан за участие в несанкционированном митинге. Постановлением суда он был привлечен к аресту на 10 суток, в изоляторе у него резко ухудшилось самочувствие, после чего его доставили в больницу, где он скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», — сообщали в СК. Позже семья погибшего рассказала, что, по словам следователя, молодой человек умер «от передозировки», родные в это
19 августа стало известно о гибели жителя Бреста Геннадия Шутова. Он получил
Руководители силовых органов не комментировали ситуацию с погибшими демонстрантами. Несколько депутатов — Валерий Воронецкий, Сергей Гайдукевич, Геннадий Давыдько — заявляли о том, что факты применения силы со стороны силовиков должны быть расследованы в рамках закона, так, как и факты применения силы в обратную сторону, в отношении силовиков. Однако пока неизвестно ни об одном уголовном деле в отношении сотрудников правоохранительных органов, хотя более тысячи граждан подали заявления в СК.
В то же время возбуждено несколько десятков уголовных дел, где потерпевшими являются сотрудники правоохранительных органов.
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Месяц прошел - уголовных дел все еще нет? В СК не комментируют ход проверок по погибшим демонстрантам
«Если информация появится и следствие сочтет возможным ее обнародовать, мы обязательно об этом заявим на своих ресурсах», - пояснили в СК.
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