«Мы не успели вырваться». О чем говорят под стенами тюрьмы в Жодино близкие и друзья задержанных

Источник материала: Tut.by

После воскресного многотысячного протестного марша в Минске в жодинскую тюрьму, по словам волонтеров, доставили около 200 задержанных. Вопреки ожиданиям, сегодня судов не было, люди остаются в статусе задержанных. Что происходило в понедельник у стен тюрьмы — в нашем репортаже.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Рядом со зданием тюрьмы в Жодино, куда привезли около двухсот задержанных, в понедельник было немноголюдно. Причину объяснила волонтер Анастасия.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— С утра были люди — родственники, друзья задержанных, но судов сегодня не было, поэтому ждать чего-то было бессмысленно, почти все разъехались, — поясняет девушка. — Здесь остались только те, кто ожидает освобождения уже отбывших наказание. Сегодня, возможно, будут выпущены 32 человека. Пятеро вышли до обеда, ждем остальных.

В понедельник днем здесь была замечена адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак, которая приехала, чтобы встретиться со своей подзащитной.

Пока мы общаемся с волонтером, к тюрьме подъезжают родственники задержанных. Люди пытаются получить хоть какую-то информацию о своих близких. Не все из них находят своих в вывешенных тут же списках задержанных.

— Нам сказали, что наших сыновей здесь нет, нас отправили наводить справки в УВД Жодино, — говорят две женщины и вбивают в навигатор адрес местной милиции.

Те, кто нашел своих, передать передачу с необходимыми вещами не могут — в Жодино это можно сделать лишь по средам, с 9 до 16 часов. И то это только в том случае, если суд уже прошел и человека оставили отбывать сутки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Мужа Натальи вчера перевезли в Жодино из Московского РОВД Минска.

— Нас задержали на Мельникайте, там много людей похватали, — рассказывает женщина. — По моим наблюдениям, брали всех подряд — с символикой или нет. Не сказать, что нас задерживали как-то брутально — взяли под руки и завели в автозак. Правда, в него нас набили как селедок, было очень жарко, дышать было нечем. У кого-то сердце стало сдавать, у кого-то эпилептический припадок случился. Но омоновцы отнеслись по-человечески — кому стало плохо, позволяли выйти на воздух, принять лекарства. Одна девушка оказалась беременной, на малом сроке, плакала. Все начали кричать: «Выпустите, выпустите», и ее отпустили. Потом нас привезли в Московский РОВД. Здесь составляли протоколы. На меня протокол оформили и выпустили еще до ночи, так как у меня дома остался шестилетний ребенок. В суд, я так понимаю, меня еще вызовут.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам девушки, отношение в милиции к задержанным было нормальным, даже дали возможность сообщить родным, где они находятся.

— Еще до того, как списки появились, мне сказали, что мужа увезли в Жодино.

Наталья надеется, что завтра пройдет суд и уже в среду у нее примут передачу — без многих самых простых, казалось бы, вещей в тюрьме нелегко. Женщина говорит, что знает про это не понаслышке — она была наблюдателем на выборах, отсидела трое суток на Окрестина.

— В нашей ситуации все сложно: меня могут в любое время задержать и кто тогда будет нам двоим носить передачи?

К тюрьме сегодня приехала и Елизавета, супруга задержанного вчера реаниматолога-анестезиолога Владислава Загорея.

— Мужа задержали вчера возле отеля «Ренессанс», мы шли колонной человек 100, с нами были другие медики, — рассказывает Елизавета. — Мы двигались по проспекту, у Московского исполкома заметили шесть или семь автозаков, сзади поджимали еще машины. Люди поняли, что будут задержания, кто-то успел забежать на горку к исполкому. Мы с мужем и его коллегами оказались прижаты к забору. Подбежали люди в масках, начали выхватывать из толпы. Мы долго держались в сцепке, потом подбежали военные, стали в двойное кольцо. Но они вообще никого не трогали, наоборот, пропускали девушек, мужчин. Мы не успели вырваться.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Елизавета говорит, что в самом начале задерживали без жестокостей, ее мужа взяли под руки и потянули.

— Но когда мы начали прятать мужчин в кольцо, это уже людей в масках сильно раздражало, они начали валить людей на землю, — рассказывает Елизавета. — Одному мужчине порвали майку, избили, утащили в автозак. Женщину одну за волосы тащили…

После родственники задержанных пришли к Партизанскому РОВД. Там им сообщили, что у них находятся 62 человека.

— Сотрудник РОВД нам сказал, чтобы мы сходили в магазин и купили своим мужьям воды, еды, — рассказывает девушка. — Им это все передали. Задержанным даже разрешили сделать один звонок. Потом мужа увезли в Жодино.

Елизавета опасается, что это задержание может закончиться для ее мужа уголовным делом — анестезиолог Владислав Загорей свой первый «срок» получил в Слуцке.

— Мы были в отпуске у свекрови, а 4 августа решили сходить на встречу с кандидатом Светланой Тихановской (митинг тогда не состоялся. — Прим. TUT.BY), — рассказывает она. — Там, в Слуцке, когда уже все расходились, мужа задержали сотрудники минского ОМОНа. Тогда схватили 18 человек. Суд вынес приговор — пять суток. К другим задержанным, кроме местного активиста, судья был более снисходителен — им дали штраф три базовых и отпустили.

Напомним, что сегодня медики составили обращение с подписями на три страницы с просьбой освободить Владислава Загорея.

Многие из тех, кто был у стен жодинской тюрьмы, возмущались, почему сегодня не проходят суды и задержанным еще целые сутки предстоит ожидать решения за решеткой.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Волонтер Анастасия говорит, что, скорее всего, суды начнутся уже завтра.

— Обычно судей привозят из ближайших районов — Смолевичского, Борисовского, Воложинского, Логойского, — поясняет она.

По словам девушки, многие отмечают, что здесь выносят более мягкие приговоры, чем в столице, — меньше суток, меньше штраф.

— Многие, кто выходит, рассказывают, что даже отдохнули за время отсидки, провели с пользой время, — улыбается она. — Понятно, что там не санаторий, но медпомощь оказывается, питание сносное. Люди сидят не с уголовниками, а с вполне приличной публикой. Говорят, что даже лекции друг другу читают.