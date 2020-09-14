Не та Кристина: как изменилась жизнь девушки после травли в интернете

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прошел месяц после того, как на Кристину Казаной обрушился шквал оскорблений и угроз в социальных сетях. В личные сообщения девушке люди написали сотни нелицеприятных посланий. А все из-за того, что в ряде Telegram-каналов были опубликованы ее личные данные. В сообщениях говорилось, что якобы она избивала задержанных в ЦИП на Окрестина. Эта информация оказалась ложью.

Казаной пришлось выпустить видеообращение, в котором она заявила, что занимается подготовкой курсантов, а на Окрестина даже ни разу не была. Sputnik узнал, как изменилась жизнь девушки за это время.

Кристина признается, что тот период в августе – был одним из самых тяжелых в ее жизни. Однако девушка не унывает и рассуждает о том, что в интернете каждый человек может столкнуться с буллингом.

"От этого страдают как известные личности, так и совершенно обычные люди. Большую роль в этом играет "мнимая безнаказанность" за травлю. Многие кажутся храбрыми лишь виртуально. Из-за этого я не люблю читать комментарии под постами. Слишком много грязи там можно встретить", – считает она.

Девушка говорит, что в течение прошлого месяца ходила, как и прежде, на работу в Академию МВД, где тренировала курсантов.

"Весь август у меня активно шла подготовка к свадьбе, и все эти сообщения существенно подпортили настроение и отвлекли. На этой неделе я выхожу замуж и стараюсь не вспоминать о тех событиях. Очень важно уметь прощать и отпускать ситуацию", – говорит Казаной.

Кристина верующий человек, каждое воскресенье ходит в церковь, участвует в благотворительных акциях, а год назад она стала сестрой милосердия. "Я хотела помогать людям, искала информацию о каких-то акциях и наткнулась на проект "Новинки. Дети". Для меня важно делать мир лучше", – добавляет Казаной.

Девушка говорит, что ту ситуацию с сотнями сообщений об угрозах расправы она уже отпустила. Сейчас ее жизнь вошла в привычную колею.

"Зла ни на кого не держу. Тем не менее, это не значит, что каждый может выйти из аналогичной ситуации так же легко. Другого человека это может серьезно подкосить. И вина будет на этих "любителях написать гадости", – сказала Казаной.

Она добавила, что справиться с огромным психологическим давлением помогла поддержка от семьи, родных, коллег, знакомых и вера в бога. Самое интересное, что впоследствии извинялись считанные единицы и в основном те, кто даже ничего не писал в ее адрес. Этот факт девушка назвала парадоксом.