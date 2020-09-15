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Пушка, груша и белорусский ждун: какие флаги появились у столичных микрорайонов и улиц

15.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане продолжают креативить и выходят на мирные акции протеста не только с яркими плакатами. Своими флагами уже обзавелись Серебрянка, Грушевка, Сухарево, Каменная горка и еще многие микрорайоны и улицы. Некоторые из флагов уже можно было увидеть во время воскресного марша, а некоторые существуют пока только в виде эскизов.

Предлагаем посмотреть подборку, которую мы собрали в социальных сетях. Конечно же, она далеко не полная.














 
 
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Минчане продолжают креативить и выходят на мирные акции протеста не только с яркими плакатами.
 
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