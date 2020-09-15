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Ждать ли похолодания в ближайшие дни? Прогноз погоды в Барановичах на 15–17 сентября

15.09.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Ждать ли похолодания в ближайшие дни? Прогноз погоды в Барановичах на 15–17 сентября

Фото: Intex-press

Во вторник, 15 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменный, 2–7 м/с. Температура ночью +9..+14 градусов, днем до +23..+28 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 16 сентября, переменная облачность, дождей не будет. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный, 4–9 м/с. Температура ночью +8..+13 градусов, днем +24..+29 °С.

В четверг, 17 сентября, переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5–10 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +13..+18 градусов, днем +18..+23 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

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По словам метеорологов, в городе сохранится переменная облачность, без осадков. Лишь в четверг погода начнет меняться: возможны дожди, температура воздуха...
 
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