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«Мой орешек крепче». Посмотрите на крутые плакаты митингов Гомеля

15.09.2020 07:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца гомельчане вместе с другими белорусами по всей стране выходят на мирные акции протеста. Творческой изобретательности и креатива горожанам при этом не занимать: только посмотрите, с какими плакатами протестуют в Гомеле.


15-й день протеста в Гомеле. Горожане что-то знают.

Девятый день протестов. Тогда еще гомельчанам разрешали стоять у цирка.

Вечер 16 августа

Просто плакат. 

Плакат на митинге в Гомеле 6 сентября

Во время женской цепочки солидарности 15 августа

14 августа на одиночный мирный пикет с табличкой «Спынiце гвалт» вышел гомельский священник — отец Владимир. Несколько часов он простоял напротив здания СК

Плакат во время самого массового марша гомельчан, который прошел 16 августа

А это Гомель 23 августа 2020 года

В 22-й день после выборов президента гомельчане снова вышли на улицы города.

Гомельчане - за честную и открытую милицию в форме и без масок

После обнародования «перехвата разговора между Варшавой и Берлином»

А у некоторых плакаты прямо на майках


Гомель, 13 сентября. Люди говорят, что, несмотря на задержания и суды, они не боятся выходить на митинги.
 
Теги: Гомель
 
 
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Уже больше месяца гомельчане вместе с другими белорусами по всей стране выходят на мирные акции протеста. Творческой изобретательности и креатива горожанам при...
 
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