«Мой орешек крепче». Посмотрите на крутые плакаты митингов Гомеля

Источник материала: Tut.by

Уже больше месяца гомельчане вместе с другими белорусами по всей стране выходят на мирные акции протеста. Творческой изобретательности и креатива горожанам при этом не занимать: только посмотрите, с какими плакатами протестуют в Гомеле.



15-й день протеста в Гомеле. Горожане что-то знают.



Девятый день протестов. Тогда еще гомельчанам разрешали стоять у цирка.



Вечер 16 августа



Просто плакат.



Плакат на митинге в Гомеле 6 сентября



Во время женской цепочки солидарности 15 августа



14 августа на одиночный мирный пикет с табличкой «Спынiце гвалт» вышел гомельский священник — отец Владимир. Несколько часов он простоял напротив здания СК



Плакат во время самого массового марша гомельчан, который прошел 16 августа



А это Гомель 23 августа 2020 года



В 22-й день после выборов президента гомельчане снова вышли на улицы города.



Гомельчане - за честную и открытую милицию в форме и без масок



После обнародования «перехвата разговора между Варшавой и Берлином»



А у некоторых плакаты прямо на майках







Гомель, 13 сентября. Люди говорят, что, несмотря на задержания и суды, они не боятся выходить на митинги.