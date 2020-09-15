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«Мой орешек крепче». Посмотрите на крутые плакаты митингов Гомеля
15.09.2020 07:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже больше месяца гомельчане вместе с другими белорусами по всей стране выходят на мирные акции протеста. Творческой изобретательности и креатива горожанам при этом не занимать: только посмотрите, с какими плакатами протестуют в Гомеле.
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Уже больше месяца гомельчане вместе с другими белорусами по всей стране выходят на мирные акции протеста. Творческой изобретательности и креатива горожанам при...
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