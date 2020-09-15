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В Сети появилось Timelapse-видео, как водомет прогнал танцующих протестующих с перекрестка в Бресте

15.09.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 сентября колонна демонстрантов в Бресте перекрыла движение на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Протестующие водили хороводы, пели песни и танцевали до тех пор, пока не приехал водомет. В Сети опубликовали Timelapse-видео с места событий, снятое на наружную камеру наблюдения.

Видео: WikiLink

Ранее МВД объяснило, почему на митинге в Бресте силовики сегодня применяли водомет. По данным ведомства, «участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам».

— Было заблокировано движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова — бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет.

 
Теги: Брест
 
 
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Протестующие водили хороводы, пели песни и танцевали до тех пор, пока не приехал водомет.
 
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