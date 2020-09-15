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Встреча в Сочи, Дрозды после марша, паспорт Кондрусевича, собака Мика и ведущие на свободе - все за вчера

15.09.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера был очень насыщенный понедельник: Лукашенко встречался с Путиным, в стране люди несли передачи и искали адвокатов накануне задержанным, на акцию вышли врачи, а на волю с Окрестина — экс-телеведущие Дудинский и Кохно. Подробно о том, что происходило в первый день новой рабочей недели, можно почитать здесь, ну, а для тех, кому нужно кратко и быстро, — этот традиционный обзор. И мы очень рекомендуем вам начать день со знакомства с витебской собакой-антидепрессантом-манифестантом-демонстрантом Микой. Она, знаете ли, ходит на все митинги!


СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ


  • Да, уже месяц прошел со времени президентских выборов, и событий он вместил множество. Что происходит, почему Лукашенко невыгодна идея «второго тура», зачем он зазвал сюда пул путинских журналистов и что работает в условиях правового дефолта, вот здесь рассуждает аналитик Сергей Чалый. «Он ошибается, когда говорит, что люди, „буржуйчики“, захотели власти. Нет, они захотели выборов. Исполнения процедур. И именно нарушение процедур и кража голосов привела к нынешним протестам. А соблюдение процедур — это и есть демократия. Макс Вебер писал про три источника власти: власть силы, власть авторитета и власть права. С правом мы видим, что у нас произошло, с авторитетом, пожалуй, тоже. Осталось только власть насилия».


  • Госпогранкомитет объяснил главе католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу, почему его не пустили на родину. Оказывается, «его паспорт был признан недействительным». Пытаемся понять, как такое возможно и в какой момент может произойти с тобой. Если поймем — расскажем.
  • Двое из 33 «бойцов ЧВК», задержанных в Минске, дали интервью. Не нам, Russia Today, — но, может, вам будет интересно. «Они сразу сказали: извиняться мы не будем, вы сами понимаете, такая ситуация — вы приехали, сами нарвались, вас такая толпа. Все военные, полувоенные, а у нас информация».
  • Помните, в Сети распространялось сообщение, что на налоговые сервисы могут совершить кибератаки, если 13 сентября будут задержания участников акций протестов? Задержания были — и очень массовые, а что с налогами-то?
  • С IT-сферой, похоже, точно не очень. Наш известный ИТ-предприниматель Юрий Гурский дал интервью Forbes, где в том числе поделился планами относительно минского офиса и IT-университета. «Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация показала, что сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы Конституции, поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно».
  • В МГЛУ после событий начала сентября решили ввести пропускную систему и поставить охрану. Теперь вуз от неизвестных в масках будут защищать милиционеры в форме.
  • Экс-телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно должны были отпустить в субботу, но под арестом они пробыли до 12 часов дня 14 сентября. Почему? Ребята вышли вчера и рассказали нам об аресте и меню на Окрестина, видео на госканале и почему не отпустили вовремя. Они не унывают, похоже.


  • Тем временем днем в понедельник под стены ИВС и ЦИП на Окрестина приехали десятки людей, чтобы передать передачи для друзей и близких, которых задержали в Минске 13 сентября. Поговорили с ними. Надежда, которая была на акции с мужем, признается, что жалеет, что задержали его, а не ее. «Вчера некоторых выпускали, и это были девушки. У нас трое детей, наверное, мне бы тоже разрешили пойти домой. Вчера я держалась нормально, а сегодня в 6 утра, когда мне нужно было будить детей, у меня случилась истерика. Поняла, что они сейчас спросят: „Где папа?“». А Анна просит передать, что, если кто-то после марша ищет Huawei с погоней на обратной стороне, он у нее — нашла в мусорке.
  • Собрались родственники и под стенами тюрьмы в Жодино — рассказали нам, как задерживали их и их близких и что с ними всеми теперь. Кстати, там мы встретили и адвоката Марии Колесниковой — и она рассказала, как там Маша.
  • В прошлое воскресенье еще несколько столичных заведений закрыли двери перед силовиками и спасли протестующих — и теперь их благодарят гости.
  • Вот история о том, как в Минске мотоциклисты ГАИ въехали в «колючку», а та порвалась и окутала женщину. «Завезли в 6-ю больницу, наложили на ноги два шва, сделали снимки — серьезных травм нет. На теле еще много царапин», — рассказал ее сын. После публикации материала стало известно, что руководство «Стрелы» извинилось перед женщиной.
  • Помните, в пятницу на госТВ PandaDoc обвинили в финансировании маршей через Центр по правам женщин? У центра своя версия и уверенность в том, что «вышедшая на госТВ информация не соответствует действительности, а сам сюжет нарушает принцип презумпции невиновности и порочит деловую репутацию центра».


  • Помните Виталия и Владислава Кузнечиков из Витебска, которые в пятницу перепрыгнули через забор шведского посольства, чтобы попросить политического убежища? Они все еще там! Узнали, как у них дела.
  • А женщину из Жодино, которую внезапно ударил милиционер, — да так, что та упала, помните? «Объяснить его поведение не могу», — решила она и заявила на майора в СК. Что говорят об инциденте пострадавшая и МВД?
  • Вчера на акцию солидарности с задержанными в воскресенье коллегами вышли врачи. Говорят, теперь они выступают не только против насилия, но и беззакония, которое, по их мнению, сложилось в Беларуси. «Если нас всех задержат, кто лечить будет? ОМОН, боюсь, не справится». А нам стало известно, что еще на прошлой неделе во время мирной акции в Минске задержали анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Антона Шавликова. Врачу дали девять суток, наказание он отбывает в Жодино. «Он не может оставаться дома, когда некоторые люди страдают, а некоторые пытаются хоть как-то выразить свою гражданскую позицию», — рассказывает его жена.
  • А помните уже бывшего следователя из Минска Андрея Остаповича? Ранее он разместил на своей странице в Instagram фотографии рапорта на досрочное расторжение контракта из-за «нарушений его условий со стороны руководства СК» и осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирному населению. После этого он уехал в Россию, где его задержали и вернули обратно в Беларусь. Сейчас экс-следователю удалось выехать в Польшу. Поговорили с ним о том, как это все было.
  • Ну и держите очередные подборки лучших белорусских протестных плакатов: вот тут столичные, тут — брестские, а тут — гомельские.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Вчера Купаловскому исполнилось 100 лет. Поздравляем! 14 сентября 1920 года спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы. Знаменитые белорусы поздравили его с юбилеем, а сами купаловцы выпустили свою первую продукцию после ухода из театра. Они использовали фрагмент из спектакля «Сымон-музыка» и переосмыслили его исходя из современного контекста.
  • В РНПЦ «Кардиология», откуда уволили профессора Мрочека, — новый директор. А наши детские кардиохирурги провели уникальную операцию килограммовой малышке — и это невероятно важно и трогательно.
  • Эксперты рассказали нам, что творилось на рынке недвижимости в этом аномальном августе. Итак, какое жилье покупали в последний месяц лета, какие квартиры дешевели и что творится сейчас?
  • Вечером стало известно, что умер второй вокалист Neuro Dubel — Юрий Наумов. Напомним, два года назад умер лидер Neuro Dubel Александр Куллинкович. «Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут», — написано на странице группы в соцсети.


О СПОРТЕ

  • В минувшую субботу завершился US Open. За две недели турнира белорусским теннисисткам неоднократно задавали вопрос, что они думают о событиях на родине. Собрали их цитаты и мысли по поводу происходящего в Беларуси. «Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!»
  • Стало известно, что бывший глава МВД Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 2014 года. Нового выберут сегодня.
  • Ну, а вечером в понедельник мы узнали, что задержан известный спортивный журналист Сергей Щурко. Подробностей пока мало.

Все новости понедельника, 14 сентября

Кстати. Месяц прошел после гибели демонстрантов на мирных акциях протестов. Мы снова спросили СК, что там с уголовными делами по этим фактам — и нам снова сказали, что не комментируют. Хорошего всем дня, и пусть на наших улицах больше никогда не будет насилия.

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Доброе утро! Вчера был очень насыщенный понедельник: Лукашенко встречался с Путиным, в стране люди несли передачи и искали адвокатов накануне задержанным, на акцию...
 
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