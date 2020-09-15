Встреча в Сочи, Дрозды после марша, паспорт Кондрусевича, собака Мика и ведущие на свободе - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера был очень насыщенный понедельник: Лукашенко встречался с Путиным, в стране люди несли передачи и искали адвокатов накануне задержанным, на акцию вышли врачи, а на волю с Окрестина — экс-телеведущие Дудинский и Кохно. Подробно о том, что происходило в первый день новой рабочей недели, можно почитать здесь , ну, а для тех, кому нужно кратко и быстро, — этот традиционный обзор. И мы очень рекомендуем вам начать день со знакомства с витебской собакой-антидепрессантом-манифестантом-демонстрантом Микой . Она, знаете ли, ходит на все митинги!





СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ





Да, уже месяц прошел со времени президентских выборов, и событий он вместил множество. Что происходит, почему Лукашенко невыгодна идея «второго тура», зачем он зазвал сюда пул путинских журналистов и что работает в условиях правового дефолта, вот здесь рассуждает аналитик Сергей Чалый . «Он ошибается, когда говорит, что люди, „буржуйчики“, захотели власти. Нет, они захотели выборов. Исполнения процедур. И именно нарушение процедур и кража голосов привела к нынешним протестам. А соблюдение процедур — это и есть демократия. Макс Вебер писал про три источника власти: власть силы, власть авторитета и власть права. С правом мы видим, что у нас произошло, с авторитетом, пожалуй, тоже. Осталось только власть насилия».

















ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Вчера Купаловскому исполнилось 100 лет. Поздравляем ! 14 сентября 1920 года спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы. Знаменитые белорусы поздравили его с юбилеем , а сами купаловцы выпустили свою первую продукцию после ухода из театра. Они использовали фрагмент из спектакля «Сымон-музыка» и переосмыслили его исходя из современного контекста .

! 14 сентября 1920 года спектаклем «Рысь» по повести Элизы Ожешко торжественно открылся Белорусский государственный театр, наследником которого стал Национальный академический театр имени Янки Купалы. Знаменитые белорусы , а сами купаловцы выпустили свою первую продукцию после ухода из театра. Они использовали фрагмент из спектакля «Сымон-музыка» и . В РНПЦ «Кардиология» , откуда уволили профессора Мрочека, — новый директор . А наши детские кардиохирурги провели уникальную операцию килограммовой малышке — и это невероятно важно и трогательно .

, откуда уволили профессора Мрочека, — . А наши детские кардиохирурги провели уникальную операцию килограммовой малышке — . Эксперты рассказали нам, что творилось на рынке недвижимости в этом аномальном августе . Итак, какое жилье покупали в последний месяц лета, какие квартиры дешевели и что творится сейчас ?

. Итак, какое жилье покупали в последний месяц лета, какие квартиры дешевели ? Вечером стало известно, что умер второй вокалист Neuro Dubel — Юрий Наумов. Напомним, два года назад умер лидер Neuro Dubel Александр Куллинкович. «Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут», — написано на странице группы в соцсети.





О СПОРТЕ

В минувшую субботу завершился US Open. За две недели турнира белорусским теннисисткам неоднократно задавали вопрос, что они думают о событиях на родине. Собрали их цитаты и мысли по поводу происходящего в Беларуси . «Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!»

неоднократно задавали вопрос, что они думают о событиях на родине. . «Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!» Стало известно, что бывший глава МВД Игорь Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 2014 года. Нового выберут сегодня.

председателя Наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск», который занимал с 2014 года. Нового выберут сегодня. Ну, а вечером в понедельник мы узнали, что задержан известный спортивный журналист Сергей Щурко. Подробностей пока мало.

Все новости понедельника, 14 сентября

Кстати. Месяц прошел после гибели демонстрантов на мирных акциях протестов. Мы снова спросили СК, что там с уголовными делами по этим фактам — и нам снова сказали, что не комментируют . Хорошего всем дня, и пусть на наших улицах больше никогда не будет насилия.

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