Что происходит в Беларуси 15 сентября. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня ожидаются суды над задержанными за административные правонарушения на мирных акциях. Павел Латушко даст пресс-конференцию для иностранных журналистов. Всё самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.



Фото: читатель TUT.BY