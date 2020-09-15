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Что происходит в Беларуси 15 сентября. Онлайн
15.09.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ожидаются суды над задержанными за административные правонарушения на мирных акциях. Павел Латушко даст пресс-конференцию для иностранных журналистов. Всё самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.
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