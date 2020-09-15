Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 сентября. В Пинске (Брестская область) журналиста портала Media-Polesye Евгения Николаевича осудили на 10 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Приговор был объявлен утром 15 сентября. Сам процесс состоялся накануне и длился пять минут. В качестве свидетеля выступил сотрудник милиции, который видел, как коллеги задержали Николаевича и вели к автомобилю. "По какой причине задержали журналиста и где находился Евгений во время задержания, свидетель не знал. Принимал ли Николаевич участие в массовом несанкционированном мероприятии ответ тоже не дал", — отмечает БАЖ. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор.

Николаевич задержали 30 августа в Пинске, около четырех часов он провел в РОВД. На журналиста составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии), несмотря на то, что есть фотографии и видеоматериалы, из которых очевидно, что Николаевич не участвовал в акции протеста.

Это уже второй административный арест журналиста портала Media-Polesye во время исполнения им профессиональных обязанностей. Первый раз Николаевич был задержан и сильно избит 10 августа во время акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. После трех суток нахождения в ИВС его осудили на 10 суток ареста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналист портала Media-Polesye Евгений Николаевич осужден на 10 суток ареста Минск, 15 сентября. В Пинске (Брестская область) журналиста портала Media-Polesye Евгения Николаевича осудили на 10 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов...

Ирина Турчина, БелаПАН.