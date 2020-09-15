МВД: Кондрусевича проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству, его самого он не лишен

Источник материала: Tut.by

Паспорт главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным из-за проверки его принадлежности к белорусскому гражданству, однако самого гражданства нашей страны он лишен не был. Об этом TUT.BY сообщил руководитель Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Как заявил Алексей Бегун, признание паспорта Тадеуша Кондрусевича недействительным не означает, что он был лишен белорусского гражданства.

— Он не лишен гражданства, так как по этому вопросу требуется вынесение заключения. Министерство внутренних дел просто в настоящее время проводит проверку его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации.

По словам руководителя Департамента по гражданству и миграции МВД, ежегодно проводится больше тысячи подобных процедур в отношении лиц, которые имеют гражданство Республики Беларусь. Он сообщил, что проверка в отношении Тадеуша Кондрусевича была начата еще до его отъезда в Польшу, так что последовавшие события — всего лишь совпадение.

— Так получилось по совокупности обстоятельств. Процедура была чуть раньше начата (направление соответствующих запросов и так далее), а он в это время уехал. Нам было бы тоже выгоднее, если бы он был бы здесь.

По словам Бегуна, все основания для признания паспорта недействительным содержатся в Положении о документах, удостоверяющих личность: в том числе в случае, если паспорт незаконно выдан, если в отношении лица принимается решение об утрате или лишении гражданства, а также по другим основаниям.

Алексей Бегун также сообщил, что соответствующее заявление от Тадеуша Кондрусевича уже получено и по нему будет дан подробный ответ.

— В МВД поступило заявление от Кондрусевича, оно сейчас находится на рассмотрении. Мы в ближайшее время обстоятельно информируем заявителя по всем нюансам соответствующей процедуры.

Напомним, накануне стал известен ответ Госпогранкомитета предстоятелю католической церкви Беларуси, в котором сообщалось, что паспорт Тадеуша Кондрусевича был признан недействительным, из-за чего ему и было отказано во въезде в нашу страну 31 августа.