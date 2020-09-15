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В Витебске наказали за участие в неразрешенных акциях 4 студентов ветакадемии

15.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студентку ветакадемии Марию Зорянову обвинили в нарушении закона о массовых мероприятиях. По информации милиции, 2 сентября она стояла в цепи солидарности возле главного корпуса своего вуза. Девушка получила штраф — 81 рубль, сообщает «Радыё Рацыя». В ВГАВМ уже наказали за участие в несанкционированных мероприятиях четверых студентов.


Фото: «Радыё Рацыя»

Дело об административном правонарушении рассматривал суд Октябрьского района Витебска. Процесс вел судья Илья Белоус. Он оштрафовал студентку на 3 базовые величины (81 рубль).

Мария Зорянова не считает себя виноватой:

— Считаю [решение суда] несправедливым. Я стояла в знак солидарности со студентами, в первую очередь из Минска, которые вышли на митинги 1 сентября и были задержаны. Я хотела выразить солидарность и никого ни к чему не агитировала.

Мария Зорянова — четвертая студентка ветакадемии, кого наказали за участие в несанкционированных уличных мероприятиях.

11 сентября судья Илья Белоус вынес предупреждение студенту 3-го курса ВГАВМ Кириллу Бекасову — молодой человек 8 сентября вышел на одиночный пикет к своему вузу с плакатом «Нам не нужен поводок».

Рядом с Кириллом без плаката и символики стояла студентка 2 курса Анастасия Черноок. Девушка провела ночь с 10 на 11 сентября в ИВС. Прямо в изоляторе состоялся суд. Судья Денис Алексеенко дал ей штраф в 5 базовых величин (135 рублей).

Напомним, студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в «цепь солидарности» возле своего вуза, на улице 1-й Доватора. Происходило это во время большого обеденного перерыва между парами — в 11.40. Студенты не держали флаги и плакаты, не выкрикивали лозунги — просто стояли рядом друг с другом вдоль улицы.

2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них двух девушек.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Студенты ВГАВМ 2 и 3 сентября становились в цепь солидарности возле своего вуза, на улице 1-й Доватора.
 
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