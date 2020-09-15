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Журналисту «Медиа-Полесья» дали 10 суток за участие в массовой акции

15.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист регионального издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич получил 10 суток административного ареста за участие в акции протеста в Пинске 6 сентября. Об этом сообщает сам портал.


Фото: «Медиа-Полесье»

Журналист обвинялся в участии в массовой несанкционированной акции в Пинске 6 сентября: тогда он был задержан около 14.20 на площади Ленина и доставлен в ГОВД, хотя журналист имел служебное удостоверение и бейдж. Суд был назначен на 9 сентября, а затем перенесен на 14 сентября. В понедельник само судебное заседание длилось около пяти минут. Были заслушаны показания свидетеля обвинения, в качестве которого выступил сотрудник милиции. Он видел момент задержания журналиста Николаевича своими коллегами и то, как они препроводили его к машине. Как сообщается, на вопрос, принимал ли журналист участие в массовой несанкционированной акции, он ответить не смог, а также не знал причину задержания журналиста и то, где он находится во время самого задержания.

Вердикт был вынесен 15 сентября. Николаевич был признан виновным, в качестве наказания ему было назначено 10 суток административного ареста. Журналист пока не взят под стражу и может обжаловать решение.

Напомним, корреспондент портала «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич уже ранее был задержан 10 августа в Пинске во время работы на акции протеста по заданию редакции. Он заявлял об избиении силовиками. Отпустили журналиста 17 августа.

 
 
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Журналист регионального издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич получил 10 суток административного ареста за участие в акции протеста в Пинске 6 сентября.
 
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