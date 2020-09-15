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Журналисту «Медиа-Полесья» дали 10 суток за участие в массовой акции
15.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналист регионального издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич получил 10 суток административного ареста за участие в акции протеста в Пинске 6 сентября. Об этом
Журналист обвинялся в участии в массовой несанкционированной акции в Пинске 6 сентября: тогда он был задержан около 14.20 на площади Ленина и доставлен в ГОВД, хотя журналист имел служебное удостоверение и бейдж. Суд был назначен на 9 сентября, а затем перенесен на 14 сентября. В понедельник само
Вердикт был вынесен 15 сентября. Николаевич был признан виновным, в качестве наказания ему было назначено 10 суток административного ареста. Журналист пока не взят под стражу и может обжаловать решение.
Напомним, корреспондент портала «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич уже ранее был
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Журналист регионального издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич получил 10 суток административного ареста за участие в акции протеста в Пинске 6 сентября.
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