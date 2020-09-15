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Работников барановичского авиазавода судят за акции против фальсификации выборов и насилия

15.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За акции против фальсификации выборов и насилия с конца августа судят работников барановичского авиаремонтного завода, которые выражали свой протест на протяжении нескольких дней после выборов президента, пишет Intex-press.


Фото: Intex-press

Работники предприятия выстраивались в цепи солидарности и делали зарядку в обеденный перерыв возле проходной завода. В результате этого в отношении 22 сотрудников были составлены протоколы за административное правонарушение. Позже протестующих начали вызывать в суд.

14 сентября судили еще двоих работников авиазавода — девушку и мужчину. Их обоих оштрафовали: девушку на 189 рублей (7 БВ), а парня — на 324 рубля (12 БВ).

Всего с 26 августа по 14 сентября осудили 18 работников авиазавода. Из них восемь человек получили предупреждения, девяти назначили штрафы.

Судебное заседание ожидают еще три сотрудника предприятия.

 
 
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Всего с 26 августа по 14 сентября осудили 18 работников авиазавода.
 
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