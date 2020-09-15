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В Витебске судят журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича. Милиция считает, что он участвовал в марше

15.09.2020 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении журналиста «Белсата» Дмитрия Казакевича возбуждено административное дело за участие в несанкционированном марше в Витебске 6 сентября. Он находился в ИВС трое суток, с 11 сентября. 14 сентября в суде независимый журналист с помощью адвоката и показаний свидетелей-коллег доказывал, что не участвовал в акции, а выполнял профессиональные обязанности. Суд отправил дело на доработку, сообщает «Радыё Рацыя».


Дмитрий Казакевич. Фото: личная страница Дмитрия Казакевича в фейсбук

Судья суда Первомайского района Витебска Михаил Юрченко не нашел оснований признать Дмитрия Казакевича виновным и направил дело в милицию на доработку.

Несмотря на то что он уже провел в ИВС 72 часа, журналист считает, что есть надежда на положительный результат судебного разбирательства.

Казакевич заявил, что в милиции ему грозили новыми протоколами за участие в несанкционированных мероприятиях, если его снова заметят на акциях протеста.

Дата нового судебного разбирательства пока неизвестна.

Дмитрия Казакевича задерживали после выборов трижды: первый раз — на площади Победы вечером 9 августа, где в тот момент милиция забирала горожан в автозаки; второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с марша солидарности и не дошел до дома метров 500; третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы делать репортаж.

 
Теги: Витебск
 
 
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Дмитрий Казакевич заявил, что в милиции ему угрожали новыми протоколами за участие в несанкционированных мероприятиях, если его снова заметят на акциях протеста.
 
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