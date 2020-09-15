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Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» нашли в лесу под Могилевом

15.09.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тело главного конструктора «Могилевлифтмаша» Игоря Балабанова нашли в лесу в Могилевском районе, сообщает МВД. 62-летний могилевчанин ушел из дома утром 7 мая — и с того дня был в розыске как пропавший без вести.


Фото: МВД

Из дома Игорь Балабанов вышел в 06.40. Он был в деловом костюме с галстуком, туфлях, с собой у него был дипломат.

Напомним, Балабанов пропал через 3 дня после того, как по до сих пор не подтвержденным официально данным был задержан генеральный директор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский. По нашей информации, его задержание связано с коррупцией и поставками лифтов в Россию.

Сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждали, что Бориса Викторовича задержали с поличным, то есть при получении или передаче взятки.

Источники также говорили о задержании «по этому делу» 12 человек.

 
 
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62-летний Игорь Балабанов пропал 7 мая - ушел на работу и не вернулся.
 
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