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Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» нашли в лесу под Могилевом
15.09.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тело главного конструктора «Могилевлифтмаша» Игоря Балабанова нашли в лесу в Могилевском районе,
Из дома Игорь Балабанов вышел в 06.40. Он был в деловом костюме с галстуком, туфлях, с собой у него был дипломат.
Напомним, Балабанов пропал через 3 дня после того, как по до сих пор не подтвержденным официально данным
Сотрудники предприятия и другие источники, так или иначе связанные с «Могилевлифтмашем» и Ковалевским, утверждали, что Бориса Викторовича задержали с поличным, то есть при получении или передаче взятки.
Источники также говорили о задержании «по этому делу» 12 человек.
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62-летний Игорь Балабанов пропал 7 мая - ушел на работу и не вернулся.
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