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Начальник ГУБОПиК бьет стекло - появилось видео изнутри кофейни
15.09.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минской кофейне O’Petit недавно дубинкой разбил витрину начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Появилось еще одно видео, на этот раз изнутри, — видно, как все происходило.
Видео изнутри кофейни
В МВД
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В минской кофейне O'Petit недавно дубинкой разбил витрину начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков....
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