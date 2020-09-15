Начальник ГУБОПиК бьет стекло - появилось видео изнутри кофейни

Источник материала: Tut.by

В минской кофейне O’Petit недавно дубинкой разбил витрину начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Появилось еще одно видео, на этот раз изнутри, — видно, как все происходило.

Видео изнутри кофейни опубликовал программист Константин Конопко. Сначала слышен диалог посетителей, потом Николай Карпенков бьет стекло. Люди испуганно кричат.

В МВД поясняли , что таким образом сотрудники милиции пытались задержать участников протеста, которые провоцировали правоохранителей и закрылись в кофейне.