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Начальник ГУБОПиК бьет стекло - появилось видео изнутри кофейни

15.09.2020 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минской кофейне O’Petit недавно дубинкой разбил витрину начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Появилось еще одно видео, на этот раз изнутри, — видно, как все происходило.

Видео изнутри кофейни опубликовал программист Константин Конопко. Сначала слышен диалог посетителей, потом Николай Карпенков бьет стекло. Люди испуганно кричат.

В МВД поясняли, что таким образом сотрудники милиции пытались задержать участников протеста, которые провоцировали правоохранителей и закрылись в кофейне.

 
 
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В минской кофейне O'Petit недавно дубинкой разбил витрину начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков....
 
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