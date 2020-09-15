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Сотрудники МИА "Россия сегодня" вошли в топ-1000 менеджеров РФ

15.09.2020 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Девять руководителей МИА "Россия сегодня" попали в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ", обнародованный на сайте kommersant.ru.

Первыми среди коллег в отрасли стали заместитель главного редактора Дмитрий Груздев, первый заместитель гендиректора Галина Кожина, исполнительный директор Дмитрий Ушаков и директор по коммуникациям Петр Лидов-Петровский.

"Эта награда - в первую очередь не мне, а всей нашей медиагруппе, и это стимул к тому, чтобы продолжать совершенствоваться. Поздравляю всех, вошедших в рейтинг", –  сказал Дмитрий Груздев, победивший в номинации "Коммерческий директор".

Галина Кожина и Петр Лидов-Петровский победили в номинациях "Директор по корпоративному управлению" и "Директор по общественным и корпоративным связям" соответственно. В рейтинг вошли еще пять менеджеров "России сегодня": первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, руководитель дирекции по персоналу Евгения Солодова, директор по экономике и финансам Кирилл Киселев, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева и заместитель главного редактора Андрей Благодыренко.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" составляется ежегодно уже в течение 21 года. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, которая представляет собой линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За границей медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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