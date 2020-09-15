На «Площади перемен» снова закрасили мурал - задержан местный житель

Источник материала: Tut.by

На «Площади перемен» местные в очередной раз восстановили легендарный мурал, но сегодня диджеев опять закрасили. Задержан один из жителей двора, сообщают очевидцы.





Утром к возрожденному муралу пришли мужчины в штатском и в балаклавах.

Они собрались закрашивать мурал, но некоторые местные жители встали на его защиту — закрывали работу спинами.



Фото: читатель TUT.BY



Так выглядел один из неизвестных, которые пришли закрашивать мурал

Позже появилась информация о задержании одного из местных. Это Степан Латыпов, он сейчас находится в Центральном РУВД.

— Приехала милиция, — рассказывает очевидец Надежда. — Попросили разойтись. Среди жителей, которые стояли у стены, был и Степан. Он попросил сотрудников представиться. Они отказывались со словами, что представятся в РУВД. Его в конце концов стали оттягивать за руки — ноги, потянули к милицейской машине, повалили на землю. Народ начал заступаться. Пока шли эти разборки, приехали люди в оливковой форме без опознавательных знаков и с громкими криками «Всем разойтись!» Степана загрузили в «бус». Сейчас мы пытаемся связаться с адвокатом Степана.

Выглядело задержание вот так. Видно, что среди тех, кого хватали, была и женщина.

Вечером 7 сентября во дворе на Червякова уже задерживали людей. Два айтишника провели в РУВД ночь, а наутро их отпустили.