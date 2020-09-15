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«Мы против насилия». Студенты и сотрудники ГГУ обратились к руководству вуза и требуют встречи

15.09.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники, студенты и выпускники ГГУ им. Ф. Скорины собирают подписи под обращением к администрации вуза. Они требуют отставки Лукашенко и поддержки сотрудников и студентов, пострадавших в ходе мирных акций, рассказали TUT.BY активисты вуза.


Фото носит иллюстративный характер. Сергей Комков, TUT.BY

«Мы категорически против любых форм насилия. Нас возмущает поведение силовых структур по отношению к мирным гражданам. Пытки, жестокое и бесчеловечное обращение являются неприемлемыми и нарушают статью 25 Конституции», — говорится в обращении.

Студенты требуют остановить насильственные действия в отношении мирных граждан, освободить политзаключенных, возбудить уголовные дела в отношении силовиков, обеспечить медицинскую, психологическую и финансовую помощь пострадавшим участникам акций.

От администрации вуза студенты ждут встречи, где можно будет получить ответы на все их вопросы. Также они требуют не применять к сотрудникам и учащимся с активной гражданской позицией никаких санкций — не отчислять и не увольнять.

 
Теги: Гомель
 
 
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Они требуют отставки Лукашенко и поддержки сотрудников и студентов, пострадавших в ходе мирных акций, рассказали TUT.BY активисты вуза.
 
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