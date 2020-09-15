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В Бобруйске задержали журналистку Ирину Купцевич, когда она пришла на суд над братом

15.09.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске сегодня, 15 сентября, задержали журналистку сайта reform.by Ирину Купцевич. Как рассказал TUT.BY ее муж, Ирина пришла в суд на слушание по обвинению ее брата в участии в несанкционированном мероприятии. В здании суда «кто-то из милиции спросил ее фамилию и сразу после этого задержал».


Ирина Купцевич. Фото: reform.by

Накануне Ирине звонил участковый инспектор милиции и просил ее прийти «побеседовать в рамках проверки», рассказал TUT.BY муж журналистки Александр Купцевич.

— По поводу чего проверка, милиционер по телефону говорить отказался — мол, не имеет права. Только сказал, что она «оказалась в ненужное время в ненужном месте», — говорит муж задержанной.

Ирина, по словам мужа, приехала на беседу в опорный пункт милиции около 19.00, но участкового на месте не было. Тогда журналистка оставила ему записку о том, что приезжала, но никого не нашла, — и потому просит в следующий раз прислать повестку.

Утром 15 сентября суд должен был вынести решение по административному делу в отношении брата Ирины Ивана Хамренко. Его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, было уже два слушания, но под стражу Ивана не брали.

— Перед судом кто-то из милиции спросил у Иры ее фамилию, и сразу после этого задержал. Сейчас она в ОВД Ленинского района Бобруйска, — сказал Александр. По его информации, журналистку также обвиняют в участии в незаконном мероприятии и могут судить за это сегодня после 14.00.

Ивана Хамренко признали виновным в участии в митинге и оштрафовали, добавил Александр Купцевич. А после этого снова задержали — по предварительной информации, «для беседы».

 
 
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Накануне участковый милиционер попросил журналистку «прийти на беседу». Она пришла, но участкового на месте не было, и Ирина оставила ему в двери записку.
 
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